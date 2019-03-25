Україні потрібні теледебати, – волинський нардеп





Народний депутат Ігор Лапін вважає, що ця ініціатива є досить непоганою та варто її підтримати, якщо і не до найближчих президентських виборів, то на наступні, - пише



«Я вважаю, що дана законодавча ініціатива є досить непоганою. Звичайно, можливо до найближчих президентських виборів і не встигнемо цього зробити, але на подальші вибори варто це зробити. Зважаючи на те, що розвиток телекомунікаційних технологій досить високий, на сьогоднішній день йде боротьба за відомість людей за допомогою політтехнологій, і якщо ми не будемо бачити кандидатів в живу, то в кінцевому варіанті можемо проголосувати за «кота Ваську», якого дуже гарно розкрутять і розпіарять політтехнологи», – прокоментував нардеп в ефірі телеканалу Рада.TV.



Парламентар пояснив, що виборцям цікаво почути безпосередньо кандидата а не прочитати написане від його імені PR-менеджерами.



«Значну частину кандидатів у Президенти я особисто знаю і спілкувався з ними, тому знаю «чим вони дихають», а є такі кандидати, окрім телевізора і висловів їхніх політтехнологів, ми про них нічого не знаємо. Тому, я вважаю, що теледебати є нормальне і конструктивне явище», – додав Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що передбачає проведення обов’язкових теледебатів кандидатів на пост Президента України перед другим туром президентських виборів та зняття з реєстрації кандидата у разі його неучасті у цих теледебатах.Народний депутатвважає, що ця ініціатива є досить непоганою та варто її підтримати, якщо і не до найближчих президентських виборів, то на наступні, - пише ВАР «Я вважаю, що дана законодавча ініціатива є досить непоганою. Звичайно, можливо до найближчих президентських виборів і не встигнемо цього зробити, але на подальші вибори варто це зробити. Зважаючи на те, що розвиток телекомунікаційних технологій досить високий, на сьогоднішній день йде боротьба за відомість людей за допомогою політтехнологій, і якщо ми не будемо бачити кандидатів в живу, то в кінцевому варіанті можемо проголосувати за «кота Ваську», якого дуже гарно розкрутять і розпіарять політтехнологи», – прокоментував нардеп в ефірі телеканалу Рада.TV.Парламентар пояснив, що виборцям цікаво почути безпосередньо кандидата а не прочитати написане від його імені PR-менеджерами.«Значну частину кандидатів у Президенти я особисто знаю і спілкувався з ними, тому знаю «чим вони дихають», а є такі кандидати, окрім телевізора і висловів їхніх політтехнологів, ми про них нічого не знаємо. Тому, я вважаю, що теледебати є нормальне і конструктивне явище», – додав Ігор Лапін.

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