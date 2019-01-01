Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 березня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Світязі можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +5…+7. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-8 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
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У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Світязі можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +5…+7. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-8 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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