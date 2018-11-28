На Волині школярі організували виставку домашніх улюбленців. ФОТО





Не залишилася виставка й без представників родини гризунів: пацюки, хом’яки та інші тваринки гордо і грайливо позували перед допитливими школярами.



На виставку зі своїм лабрадором завітала й місцева знаменитість – Марійка Мовчан зі своїм другом, учнем 8-г класу Максимом Нагорним. Та справжньою знаменитістю того дня стала не юна «дипломатка», яка листується з монархами, керівниками держав та іншими світовими знаменитостями, а собака Папі. Лабрадору відразу вдалося завоювати увагу і симпатію учнів, викликати хвилю позитивних емоцій.



Дітлахи відповідально віднеслися до виставки домашніх улюбленців, яка, на правду, вдалася.



- Влаштовуймо для дітей частіше виставки домашніх улюбленців, бо лише так можна передати молодому поколінню давню істину: ми несемо відповідальність за тих, кого ми приручили!, - переконані у доброчинній організації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В НВК №11 міста Ковеля відбулась виставка домашніх улюбленців. Тут можна було зустріти ексклюзивних равликів, екзотичних папуг і представників різних порід котів та собак. Про неординарний захід розповіли на сторінці Благодійного фонду «Позитивна взаємодія».Не залишилася виставка й без представників родини гризунів: пацюки, хом’яки та інші тваринки гордо і грайливо позували перед допитливими школярами.На виставку зі своїм лабрадором завітала й місцева знаменитість –зі своїм другом, учнем 8-г класу. Та справжньою знаменитістю того дня стала не юна «дипломатка», яка листується з монархами, керівниками держав та іншими світовими знаменитостями, а собака Папі. Лабрадору відразу вдалося завоювати увагу і симпатію учнів, викликати хвилю позитивних емоцій.Дітлахи відповідально віднеслися до виставки домашніх улюбленців, яка, на правду, вдалася.- Влаштовуймо для дітей частіше виставки домашніх улюбленців, бо лише так можна передати молодому поколінню давню істину: ми несемо відповідальність за тих, кого ми приручили!, - переконані у доброчинній організації.

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