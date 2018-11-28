вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині школярі організували виставку домашніх улюбленців. ФОТО

На Волині школярі організували виставку домашніх улюбленців. ФОТО
В НВК №11 міста Ковеля відбулась виставка домашніх улюбленців. Тут можна було зустріти ексклюзивних равликів, екзотичних папуг і представників різних порід котів та собак. Про неординарний захід розповіли на сторінці Благодійного фонду «Позитивна взаємодія».

Не залишилася виставка й без представників родини гризунів: пацюки, хом’яки та інші тваринки гордо і грайливо позували перед допитливими школярами.

На виставку зі своїм лабрадором завітала й місцева знаменитість – Марійка Мовчан зі своїм другом, учнем 8-г класу Максимом Нагорним. Та справжньою знаменитістю того дня стала не юна «дипломатка», яка листується з монархами, керівниками держав та іншими світовими знаменитостями, а собака Папі. Лабрадору відразу вдалося завоювати увагу і симпатію учнів, викликати хвилю позитивних емоцій.

Дітлахи відповідально віднеслися до виставки домашніх улюбленців, яка, на правду, вдалася.

- Влаштовуймо для дітей частіше виставки домашніх улюбленців, бо лише так можна передати молодому поколінню давню істину: ми несемо відповідальність за тих, кого ми приручили!, - переконані у доброчинній організації.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, НВК, виставка, домашні тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині школярі організували виставку домашніх улюбленців. ФОТО
Сьогодні, 03:21
12 п'яних та троє покусаних: луцькі медики розповіли про травматичні вихідні
Сьогодні, 02:18
Юний волинянин став кращим воротарем Всеукраїнського футбольного турніру
Сьогодні, 01:35
За систематичну брехню: Петро Порошенко подає до суду на телеканал «1+1»
Сьогодні, 00:41
26 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
28 листопад, 2018, 15:16
У місті на Волині – виставка неймовірних підводних фото У місті на Волині – виставка неймовірних підводних фото
22 вересень, 2018, 10:21
На Волині відбудеться виставка «чотирилапих мисливців» На Волині відбудеться виставка «чотирилапих мисливців»
19 травень, 2017, 08:00
У Ковелі підбили підсумки благодійної виставки У Ковелі підбили підсумки благодійної виставки
21 квітень, 2017, 18:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині школярі організували виставку домашніх улюбленців. ФОТО
Сьогодні, 03:21
 0
12 п'яних та троє покусаних: луцькі медики розповіли про травматичні вихідні
Сьогодні, 02:18
 0
Юний волинянин став кращим воротарем Всеукраїнського футбольного турніру
Сьогодні, 01:35
 0
За систематичну брехню: Петро Порошенко подає до суду на телеканал «1+1»
Сьогодні, 00:41
 0
26 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8