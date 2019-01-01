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Волинська телеведуча закликає обирати Президента «холодним розумом, а не декількома гривнями». ВІДЕО

Волинська телеведуча закликає обирати Президента «холодним розумом, а не декількома гривнями». ВІДЕО
Популярна волинська телеведуча Галина Падалко розповіла у своєму відеоблозі про "вибір, який керувався б холодним розумом, а не декількома гривнями" на президентських виборах 2019 року, в рамках інформаційної кампанії "Голосуй свідомо".

Блог опублікував Громадянський Рух "СВІДОМІ" на своєму YouTube каналі, - пише ІА "Конкурент".

"Впродовж всього мого життя я будую своє майбутнє та розвиваю кар’єру тут, в Україні, та планую продовжувати це робити й надалі. Мені надзвичайно прикро чути від своїх знайомих та друзів про те, що вони не поділяють мої плани та прагнуть назавжди виїхати за кордон. На запитання «Чому?» у відповідь лунають ті ж аргументи: немає перспектив, мала заробітна плата, відсутність соціальних гарантій", – розповідає телеведуча.



"Тепер трішки статистики для роздумів.

За експертними оцінками, сьогодні за кордоном працюють до 5 млн українців. Більшість із них працюють зовсім не на інтелектуальних роботах, а є так званими чорноробочими.

Україна входить у ТОП 10 країн-донорів мігрантів у світі.

З 2013-го по 2016 рік кількість економічно активного населення скоротилася з майже 21 млн до 18 млн.

І все ж, кожному з нас треба усвідомити, що ситуація, в якій опинилася і у якій буде наша з вами держава у найближчі роки, залежить тільки від нас. Від того, наскільки сильно ми готові змінюватись самі: відстоювати власні інтереси, боротися з корупцією, нести політичну відповідальність за тих, за кого віддали свій дорогоцінний голос на виборах.

У якій країні ми хочемо жити? Вибір за нами.

Нам усім все ж необхідне бачення позитивної перспективи, а також команда політиків та управлінців, які здатні втілити цю перспективу в життя.

Скоро вибори Президента України. І у нас буде лише один день для того, щоб вибрати людину, яка стоятиме на чолі країни впродовж наступних п’яти років. І я хочу, щоб цей вибір керувався холодним розумом, а не декількома гривнями, бо на кону майбутнє! Наше з вами майбутнє!

Будь собою, голосуй свідомо!", – йдеться у відеоблозі.

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Теги: Галина Падалко, голосуй свідомо, Рух Свідомі, вибори
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