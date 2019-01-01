Просять допомогти студентам з Волині, які потрапили в аварію під Гамбургом
Сьогодні, 22:51
20-річна Наталя Третьяк із волинського селища Благодатного та Максим Басараб (йому 21 рік) потрапили 15 березня в жахливу ДТП у Німеччині.
Зараз їх витягують із того світу в одній із німецьких клінік, - повідомляє Радар.
До редакції видання звернулась Алла Гордієвич – подруга Наталчиної мами.
"Минає десятий день у реанімації.
Обоє, дякувати Богу й лікарям, уже вийшли з коми.
Батьки просять нашої допомоги, витрати на лікування дуже значні, а реабілітація буде тривалою.
Хто може переказати трохи коштів на порятунок Наталки й Максима – номери карток і контакти батьків є на фото:
Батьки Наталки й Максима будуть вдячні вам за репост і посильну допомогу.
Одужуйте, діти, виборсуйтесь, постарайтесь!", - йдеться в повідомленні.
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Зараз їх витягують із того світу в одній із німецьких клінік, - повідомляє Радар.
До редакції видання звернулась Алла Гордієвич – подруга Наталчиної мами.
"Минає десятий день у реанімації.
Обоє, дякувати Богу й лікарям, уже вийшли з коми.
Батьки просять нашої допомоги, витрати на лікування дуже значні, а реабілітація буде тривалою.
Хто може переказати трохи коштів на порятунок Наталки й Максима – номери карток і контакти батьків є на фото:
Батьки Наталки й Максима будуть вдячні вам за репост і посильну допомогу.
Одужуйте, діти, виборсуйтесь, постарайтесь!", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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