Просять допомогти студентам з Волині, які потрапили в аварію під Гамбургом

Наталя Третьяк із волинського селища Благодатного та Максим Басараб (йому 21 рік) потрапили 15 березня в жахливу ДТП у Німеччині.



Зараз їх витягують із того світу в одній із німецьких клінік, - повідомляє



До редакції видання звернулась Алла Гордієвич – подруга Наталчиної мами.



"Минає десятий день у реанімації.



Обоє, дякувати Богу й лікарям, уже вийшли з коми.



Батьки просять нашої допомоги, витрати на лікування дуже значні, а реабілітація буде тривалою.



Хто може переказати трохи коштів на порятунок Наталки й Максима – номери карток і контакти батьків є на фото:











Батьки Наталки й Максима будуть вдячні вам за репост і посильну допомогу.



Одужуйте, діти, виборсуйтесь, постарайтесь!", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-річнаіз волинського селища Благодатного та(йому 21 рік) потрапили 15 березня в жахливу ДТП у Німеччині.Зараз їх витягують із того світу в одній із німецьких клінік, - повідомляє Радар До редакції видання звернулась– подруга Наталчиної мами."Минає десятий день у реанімації.Обоє, дякувати Богу й лікарям, уже вийшли з коми.Батьки просять нашої допомоги, витрати на лікування дуже значні, а реабілітація буде тривалою.Хто може переказати трохи коштів на порятунок Наталки й Максима – номери карток і контакти батьків є на фото:Батьки Наталки й Максима будуть вдячні вам за репост і посильну допомогу.Одужуйте, діти, виборсуйтесь, постарайтесь!", - йдеться в повідомленні.

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