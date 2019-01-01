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Просять допомогти студентам з Волині, які потрапили в аварію під Гамбургом

Просять допомогти студентам з Волині, які потрапили в аварію під Гамбургом
20-річна Наталя Третьяк із волинського селища Благодатного та Максим Басараб (йому 21 рік) потрапили 15 березня в жахливу ДТП у Німеччині.

Зараз їх витягують із того світу в одній із німецьких клінік, - повідомляє Радар.

До редакції видання звернулась Алла Гордієвич – подруга Наталчиної мами.

"Минає десятий день у реанімації.

Обоє, дякувати Богу й лікарям, уже вийшли з коми.

Батьки просять нашої допомоги, витрати на лікування дуже значні, а реабілітація буде тривалою.

Хто може переказати трохи коштів на порятунок Наталки й Максима – номери карток і контакти батьків є на фото:

Просять допомогти студентам з Волині, які потрапили в аварію під Гамбургом

Просять допомогти студентам з Волині, які потрапили в аварію під Гамбургом

Просять допомогти студентам з Волині, які потрапили в аварію під Гамбургом


Батьки Наталки й Максима будуть вдячні вам за репост і посильну допомогу.

Одужуйте, діти, виборсуйтесь, постарайтесь!", - йдеться в повідомленні.

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Теги: аварія, Гамбург, Німеччина, допомога
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