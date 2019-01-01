У Луцьку біля університету горіла суха трава. ФОТО
Сьогодні, 23:14
У Луцьку загорілася суха трава поблизу приміщення Луцького національного технічного університету.
Про це інформує Волинь24.
Користувач соціальної мережі Facebook Євгеній Лещенко опублікував інформацію про пожежу.
«Кошмар!!! Політех на Львівській», — йдеться у дописі.
У коментарях зазначають, що це горить парк біля університету по вулиці Львівській.
Викликали пожежних. Вогонь погасили.
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Про це інформує Волинь24.
Користувач соціальної мережі Facebook Євгеній Лещенко опублікував інформацію про пожежу.
«Кошмар!!! Політех на Львівській», — йдеться у дописі.
У коментарях зазначають, що це горить парк біля університету по вулиці Львівській.
Викликали пожежних. Вогонь погасили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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