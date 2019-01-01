У Луцьку біля університету горіла суха трава. ФОТО





Про це інформує



Користувач соціальної мережі Facebook Євгеній Лещенко опублікував інформацію про пожежу.



«Кошмар!!! Політех на Львівській», — йдеться у дописі.



У коментарях зазначають, що це горить парк біля університету по вулиці Львівській.



Викликали пожежних. Вогонь погасили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку загорілася суха трава поблизу приміщення Луцького національного технічного університету.Про це інформує Волинь24 Користувач соціальної мережі Facebook Євгеній Лещенко опублікував інформацію про пожежу.«Кошмар!!! Політех на Львівській», — йдеться у дописі.У коментарях зазначають, що це горить парк біля університету по вулиці Львівській.Викликали пожежних. Вогонь погасили.

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