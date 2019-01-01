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У Луцьку біля університету горіла суха трава. ФОТО

У Луцьку біля університету горіла суха трава. ФОТО
У Луцьку загорілася суха трава поблизу приміщення Луцького національного технічного університету.

Про це інформує Волинь24.

Користувач соціальної мережі Facebook Євгеній Лещенко опублікував інформацію про пожежу.

«Кошмар!!! Політех на Львівській», — йдеться у дописі.

У коментарях зазначають, що це горить парк біля університету по вулиці Львівській.

Викликали пожежних. Вогонь погасили.

У Луцьку біля університету горіла суха трава. ФОТО

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Теги: пожежа, суха трава, ЛНТУ
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