Юний волинянин став кращим воротарем Всеукраїнського футбольного турніру

Олександра Грушанського - тренера юнацьких команд СДЮШОР «Нива» і захисника вінницького клубу «Локомотив».



Серце тренера зупинилося під час одного з футбольних матчів. Турніри пам’яті знаного футболіста у Вінниці проводять вже традиційно, щорічно. Повідомляє



Цьогоріч учасниками змагань були вісім команд юних футболістів 2006 року народження. Участь у турнірі взяла й команда "BRW-ВІК" з міста Володимира-Волинського, честь якої нині захищає ковельчанин, колишній вихованець ФЦ «Ковель-Волинь», 13-річний Назар Логвінов. Його команда у цьому турнірі посіла почесне призове місце, здобувши "бронзові" нагороди.



Команди були нагороджені Кубками, грамотами і медалями. Також відзначили найкращих гравців в різних номінаціях: захисника, півзахисника, нападника і воротаря, найсильніших футболістів у кожній з команд, а також тренерів. Ковельчанина Назара Логвінова визнали кращим воротарем футбольного турніру.









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