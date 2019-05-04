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Юний волинянин став кращим воротарем Всеукраїнського футбольного турніру

Юний волинянин став кращим воротарем Всеукраїнського футбольного турніру
У Вінниці відбувся Всеукраїнський турнір-меморіал з футболу пам'яті Олександра Грушанського - тренера юнацьких команд СДЮШОР «Нива» і захисника вінницького клубу «Локомотив».

Серце тренера зупинилося під час одного з футбольних матчів. Турніри пам’яті знаного футболіста у Вінниці проводять вже традиційно, щорічно. Повідомляє КовельPost.

Цьогоріч учасниками змагань були вісім команд юних футболістів 2006 року народження. Участь у турнірі взяла й команда "BRW-ВІК" з міста Володимира-Волинського, честь якої нині захищає ковельчанин, колишній вихованець ФЦ «Ковель-Волинь», 13-річний Назар Логвінов. Його команда у цьому турнірі посіла почесне призове місце, здобувши "бронзові" нагороди.

Команди були нагороджені Кубками, грамотами і медалями. Також відзначили найкращих гравців в різних номінаціях: захисника, півзахисника, нападника і воротаря, найсильніших футболістів у кожній з команд, а також тренерів. Ковельчанина Назара Логвінова визнали кращим воротарем футбольного турніру.

Юний волинянин став кращим воротарем Всеукраїнського футбольного турніру

Юний волинянин став кращим воротарем Всеукраїнського футбольного турніру

Юний волинянин став кращим воротарем Всеукраїнського футбольного турніру

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Теги: футболіст, воротар, Ковель
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