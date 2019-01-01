За систематичну брехню: Петро Порошенко подає до суду на телеканал «1+1»

Петро Порошенко хоче подати позов до суду на телеканал "1+1" за поширення брехні і дезінформації цим каналом.



Про це заявив голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов,



"Протягом п'яти років свого президентства за поодинокими винятками Петро Порошенко принципово утримувався від будь-яких позовів до засобів масової інформації.



Однак в останні місяці інформаційна політика одного з українських телевізійних каналів зазнала істотних змін, що змушує і подивитися на ситуацію інакше, і діяти інакше, ніж раніше.



Йдеться про канал «1+1». Власник цього ЗМІ не витримав випробування четвертою владою, яку дає володіння таким потужним засобом впливу на свідомість українців. Він не зміг втриматись від спокуси грубого повномасштабного використання цього медіаресурсу з метою зведення своїх рахунків з державою. Він перетворив канал на знаряддя брудних політичних технологій і чорного піару проти одного з кандидатів у Президенти, а саме Петра Порошенка. Ігор Коломойський брутально розтоптав базові принципи вільної журналістики та свободи слова.



Очевидно, що пан Коломойський керується почуттям помсти до держави. Як відомо, Уряд, щоб врятувати гроші мільйонів і мільйонів вкладників, які могли щезнути через неефективний і сумнівний менеджмент приватних власників Приватбанку, мусив націоналізувати цю установу. Саме це стало головною причиною інформаційної війни Ігоря Коломойського проти влади.



За будь-яку ціну, не цураючись найбрудніших методів, він прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка. І так само, не зупиняючись ні перед чим, підтримує Володимира Зеленського та Юлію Тимошенко.



Ми щиро співчуваємо журналістському колективу каналу «1+1». Він має вже довгу історію, виблискує яскравими репортерськими талантами, пишається фахівцями дуже високого рівня. Не кожен журналіст бере участь у виконанні брудних замовлень Коломойського. Але природно, що редакційна політика топ-менеджменту каналу кидає тінь, як це не прикро, на весь колектив.



Чорнопіарівська вакханалія, грубе порушення елементарних норм журналістської професії, які панують на каналі уже протягом кількох місяців, не дозволяють нам робити вигляд, ніби то є журналістика. Канал дедалі більше вражає кількістю брехні, упередженої, заангажованої інформації, і участю у передвиборчий кампанії на боці тих кандидатів, яких підтримує власник каналу.



Як не прикро, і про це свідчать останні програми, «Плюси» вже не стидаються позичати фейки і штампи, що продукуються московськими каналами. Вони вже навіть не цураються вприскувати російську пропагандистську отруту в український інформаційний простір.



Петро Порошенко вирішив подати до суду на канал «1+1» за систематичну брехню в особливо великих розмірах, за поширення гігантських масштабів дезінформації, що завдають шкоди честі та гідності кандидата в Президенти і Президента.



Передвиборчий штаб Петра Порошенка закликає всіх громадян України ставитись до новин та інших інформаційних продуктів каналу «1+1» з великою пересторогою. З кожним днем в них стає все менше журналістики - і все більше політичних замовлень від власника", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українихоче подати позов до суду на телеканал "1+1" за поширення брехні і дезінформації цим каналом.Про це заявив голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" йдеться на офіційному сайті передвиборчої кампанії кандидата в президенти Петра Порошенка."Протягом п'яти років свого президентства за поодинокими винятками Петро Порошенко принципово утримувався від будь-яких позовів до засобів масової інформації.Однак в останні місяці інформаційна політика одного з українських телевізійних каналів зазнала істотних змін, що змушує і подивитися на ситуацію інакше, і діяти інакше, ніж раніше.Йдеться про канал «1+1». Власник цього ЗМІ не витримав випробування четвертою владою, яку дає володіння таким потужним засобом впливу на свідомість українців. Він не зміг втриматись від спокуси грубого повномасштабного використання цього медіаресурсу з метою зведення своїх рахунків з державою. Він перетворив канал на знаряддя брудних політичних технологій і чорного піару проти одного з кандидатів у Президенти, а саме Петра Порошенка.брутально розтоптав базові принципи вільної журналістики та свободи слова.Очевидно, що пан Коломойський керується почуттям помсти до держави. Як відомо, Уряд, щоб врятувати гроші мільйонів і мільйонів вкладників, які могли щезнути через неефективний і сумнівний менеджмент приватних власників Приватбанку, мусив націоналізувати цю установу. Саме це стало головною причиною інформаційної війни Ігоря Коломойського проти влади.За будь-яку ціну, не цураючись найбрудніших методів, він прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка. І так само, не зупиняючись ні перед чим, підтримуєтаМи щиро співчуваємо журналістському колективу каналу «1+1». Він має вже довгу історію, виблискує яскравими репортерськими талантами, пишається фахівцями дуже високого рівня. Не кожен журналіст бере участь у виконанні брудних замовлень Коломойського. Але природно, що редакційна політика топ-менеджменту каналу кидає тінь, як це не прикро, на весь колектив.Чорнопіарівська вакханалія, грубе порушення елементарних норм журналістської професії, які панують на каналі уже протягом кількох місяців, не дозволяють нам робити вигляд, ніби то є журналістика. Канал дедалі більше вражає кількістю брехні, упередженої, заангажованої інформації, і участю у передвиборчий кампанії на боці тих кандидатів, яких підтримує власник каналу.Як не прикро, і про це свідчать останні програми, «Плюси» вже не стидаються позичати фейки і штампи, що продукуються московськими каналами. Вони вже навіть не цураються вприскувати російську пропагандистську отруту в український інформаційний простір.Петро Порошенко вирішив подати до суду на канал «1+1» за систематичну брехню в особливо великих розмірах, за поширення гігантських масштабів дезінформації, що завдають шкоди честі та гідності кандидата в Президенти і Президента.Передвиборчий штаб Петра Порошенка закликає всіх громадян України ставитись до новин та інших інформаційних продуктів каналу «1+1» з великою пересторогою. З кожним днем в них стає все менше журналістики - і все більше політичних замовлень від власника", - йдеться в повідомленні.

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