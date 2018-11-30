На Волині молодий львів'янин тицяв патрульним хабар, щоб «по-тихому» провезти худобу без документів
Сьогодні, 23:26
Ввечері понеділка, 25 березня, на автотрасі М-19 (Доманово-КовельЧернівці-Тереблече), поблизу с. Козин, працівники відділу організації несення служби у м. Ковелі зупинили Audi з причіпом, на якому не працювали задні габаритні вогні в темну пору доби.
Водій у причіпі перевозив рогату худобу, як згодом встановили інспектори, без належних дозволів і документів. Про це йдеться на сторінці поліції у facebook.
Аби уникнути відповідальності, 22-річний мешканець Львівщини передав працівникам разом з документами кілька грошових купюр. Чоловік був попереджений про кримінальну відповідальність за такі дії, однак продовжував пропонувати неправомірну вигоду. Тож був затриманий поліцейськими.
На місце події викликали далі слідчо-оперативну групу Рожищенського відділку поліції.
Окрім постанови за ч.1 ст.126 КУпАП і штрафу 340 гривень, водієві тепер загрожує ще й кримінальна відповідальність за дачу неправомірної вигоди правоохоронцям.
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Водій у причіпі перевозив рогату худобу, як згодом встановили інспектори, без належних дозволів і документів. Про це йдеться на сторінці поліції у facebook.
Аби уникнути відповідальності, 22-річний мешканець Львівщини передав працівникам разом з документами кілька грошових купюр. Чоловік був попереджений про кримінальну відповідальність за такі дії, однак продовжував пропонувати неправомірну вигоду. Тож був затриманий поліцейськими.
На місце події викликали далі слідчо-оперативну групу Рожищенського відділку поліції.
Окрім постанови за ч.1 ст.126 КУпАП і штрафу 340 гривень, водієві тепер загрожує ще й кримінальна відповідальність за дачу неправомірної вигоди правоохоронцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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