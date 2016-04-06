12 п'яних та троє покусаних: луцькі медики розповіли про травматичні вихідні
Сьогодні, 02:18
У минулі вихідні дні, починаючи з 16-ої години 22 березня по 08.00 25 березня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 97 пацієнтів, з них: госпіталізовано - 69, надано амбулаторну допомогу - 28. У травмпункт звернулося 92 травмованих, з них: 28 - з переломами.
12 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп'яніння, 3-х покусали тварини. Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook.
Окрім того, 13 разів їздили лікарі до хворих у позаробочий час.
В операційному блоці виконано 29 оперативних втручань.
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12 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп'яніння, 3-х покусали тварини. Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook.
Окрім того, 13 разів їздили лікарі до хворих у позаробочий час.
В операційному блоці виконано 29 оперативних втручань.
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