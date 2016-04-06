12 п'яних та троє покусаних: луцькі медики розповіли про травматичні вихідні





12 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп'яніння, 3-х покусали тварини. Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у



Окрім того, 13 разів їздили лікарі до хворих у позаробочий час.



В операційному блоці виконано 29 оперативних втручань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У минулі вихідні дні, починаючи з 16-ої години 22 березня по 08.00 25 березня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 97 пацієнтів, з них: госпіталізовано - 69, надано амбулаторну допомогу - 28. У травмпункт звернулося 92 травмованих, з них: 28 - з переломами.12 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп'яніння, 3-х покусали тварини. Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook Окрім того, 13 разів їздили лікарі до хворих у позаробочий час.В операційному блоці виконано 29 оперативних втручань.

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