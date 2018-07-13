Казковий захід сонця у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 06:36
У мережі опублікували світлини неймовірного заходу сонця у Центральном у парку міста ім. Лесі Українки.
Автором дивовижних фотографій є Олег Бурлака, який і виклав світлини на своїй сторінці у facebook.
«Ах, этот вечер, лукавый маг,
Одетый вечно в лиловый фрак», - підписав фотознімки Олег Бурлака.
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Автором дивовижних фотографій є Олег Бурлака, який і виклав світлини на своїй сторінці у facebook.
«Ах, этот вечер, лукавый маг,
Одетый вечно в лиловый фрак», - підписав фотознімки Олег Бурлака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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