Казковий захід сонця у луцькому парку. ФОТО





Автором дивовижних фотографій є Олег Бурлака, який і виклав світлини на своїй сторінці у



«Ах, этот вечер, лукавый маг,

Одетый вечно в лиловый фрак», - підписав фотознімки Олег Бурлака.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували світлини неймовірного заходу сонця у Центральном у парку міста ім. Лесі Українки.Автором дивовижних фотографій є, який і виклав світлини на своїй сторінці у facebook «Ах, этот вечер, лукавый маг,Одетый вечно в лиловый фрак», - підписав фотознімки Олег Бурлака.

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