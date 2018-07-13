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Казковий захід сонця у луцькому парку. ФОТО

Казковий захід сонця у луцькому парку. ФОТО
У мережі опублікували світлини неймовірного заходу сонця у Центральном у парку міста ім. Лесі Українки.

Автором дивовижних фотографій є Олег Бурлака, який і виклав світлини на своїй сторінці у facebook.

«Ах, этот вечер, лукавый маг,
Одетый вечно в лиловый фрак», - підписав фотознімки Олег Бурлака.

Казковий захід сонця у луцькому парку. ФОТО

Казковий захід сонця у луцькому парку. ФОТО

Казковий захід сонця у луцькому парку. ФОТО

Казковий захід сонця у луцькому парку. ФОТО

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Теги: парк, захід, сонце, природа
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