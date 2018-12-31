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Показали, як на Волині лікували зуби 100 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, як на Волині лікували зуби 100 років тому. РЕТРОФОТО
В Австрії зберігається колекція світлин, які були зроблені 100 років тому на території Волинської області.

Велику цікавість представляють кадри, на яких можна побачити побут солдат та тогочасних українців, – йдеться на Тиждень.ua.

Вдалось розшукати раніше невідомі фото, які показують в яких умовах 100 років тому лікували зуби, зокрема, у Володимирі-Волинському на Волині.

Для військових усіх армій часів Першої світової війни, стоматологія цікавила менше, ніж епідемії, які могли б знищити армію. Стерегтись тоді варто було холери, тифу або лихоманки, тому зуби були не на першому місці.

На одному із фото видно кабінет військового дантиста, який обслуговував солдат австрійської армії. Фото зробили в селі Микуличі, що поблизу міста Володимир-Волинський.

У ті часи через брак професійних дантистів нерідко стоматологічні послуги надавали представники таких професій, як: банщики, цирульники та навіть ювеліри. Сотні людей гинули тоді від заражень і інфекцій, адже не отримали необхідного нагляду та лікування від професіоналів, яких просто тоді ще не було.

Показали, як на Волині лікували зуби 100 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, як на Волині лікували зуби 100 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, як на Волині лікували зуби 100 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, як на Волині лікували зуби 100 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, як на Волині лікували зуби 100 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, як на Волині лікували зуби 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: стоматологія, ретрофото, солдат
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