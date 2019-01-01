Мешканці Луцька невдоволені маршрутками-розвалюхами





Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.



«Пасажирів тепер не стільки турбує графік руху, як стан автобусів, відсутність системи озвучення», - зауважила директор ЦНАПу Лариса Карп’як.



Нарікали лучани на роботу маршруток №1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 24, 26,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за тиждень на лінію оперативного реагування міськради надійшло 28 звернень, що стосувалися роботи маршрутних таксі.Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.«Пасажирів тепер не стільки турбує графік руху, як стан автобусів, відсутність системи озвучення», - зауважила директор ЦНАПуНарікали лучани на роботу маршруток №1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 24, 26,

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