Мешканці Луцька невдоволені маршрутками-розвалюхами
Сьогодні, 08:47
У Луцьку за тиждень на лінію оперативного реагування міськради надійшло 28 звернень, що стосувалися роботи маршрутних таксі.
Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
«Пасажирів тепер не стільки турбує графік руху, як стан автобусів, відсутність системи озвучення», - зауважила директор ЦНАПу Лариса Карп’як.
Нарікали лучани на роботу маршруток №1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 24, 26,
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Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
«Пасажирів тепер не стільки турбує графік руху, як стан автобусів, відсутність системи озвучення», - зауважила директор ЦНАПу Лариса Карп’як.
Нарікали лучани на роботу маршруток №1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 24, 26,
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