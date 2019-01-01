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Мешканці Луцька невдоволені маршрутками-розвалюхами

Мешканці Луцька невдоволені маршрутками-розвалюхами
У Луцьку за тиждень на лінію оперативного реагування міськради надійшло 28 звернень, що стосувалися роботи маршрутних таксі.

Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.

«Пасажирів тепер не стільки турбує графік руху, як стан автобусів, відсутність системи озвучення», - зауважила директор ЦНАПу Лариса Карп’як.

Нарікали лучани на роботу маршруток №1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 24, 26,

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Теги: маршрутки, Луцьк, скарги
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