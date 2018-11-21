Монетизація в дії: лучанам виплатили понад 36 мільйонів гривень субсидій

У лютому в Луцьку призначили субсидію 21004 домогосподарствам у готівковій формі.Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор департаменту соцполітики Луцькрадирозповіла, що усього лучанам виплатили 36,2 мільйона гривень субсидій готівкою. Із них через «Ощадбанк» – майже 22 мільйони, через Пенсійний фонд – понад 14 мільйонів.«Не відбулася належна ідентифікація громадян, які отримують пенсії. Не всі громадяни попали в ті реєстри для виплат субсидій разом в пенсії. Більшість з них потрапили в реєстри для виплати в «Ощадбанку». Якщо протягом 90 днів субсидіант не отримає гроші, вони відправляться у держбюджет безповоротно. Ця проблема існує в усій Україні», - відзначила посадовиця.Вона додала, що у квітні сподіваються на вирішення цього питання.