Монетизація в дії: лучанам виплатили понад 36 мільйонів гривень субсидій
Сьогодні, 08:52
У лютому в Луцьку призначили субсидію 21004 домогосподарствам у готівковій формі.
Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту соцполітики Луцькради Вікторія Майборода розповіла, що усього лучанам виплатили 36,2 мільйона гривень субсидій готівкою. Із них через «Ощадбанк» – майже 22 мільйони, через Пенсійний фонд – понад 14 мільйонів.
«Не відбулася належна ідентифікація громадян, які отримують пенсії. Не всі громадяни попали в ті реєстри для виплат субсидій разом в пенсії. Більшість з них потрапили в реєстри для виплати в «Ощадбанку». Якщо протягом 90 днів субсидіант не отримає гроші, вони відправляться у держбюджет безповоротно. Ця проблема існує в усій Україні», - відзначила посадовиця.
Вона додала, що у квітні сподіваються на вирішення цього питання.
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Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту соцполітики Луцькради Вікторія Майборода розповіла, що усього лучанам виплатили 36,2 мільйона гривень субсидій готівкою. Із них через «Ощадбанк» – майже 22 мільйони, через Пенсійний фонд – понад 14 мільйонів.
«Не відбулася належна ідентифікація громадян, які отримують пенсії. Не всі громадяни попали в ті реєстри для виплат субсидій разом в пенсії. Більшість з них потрапили в реєстри для виплати в «Ощадбанку». Якщо протягом 90 днів субсидіант не отримає гроші, вони відправляться у держбюджет безповоротно. Ця проблема існує в усій Україні», - відзначила посадовиця.
Вона додала, що у квітні сподіваються на вирішення цього питання.
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