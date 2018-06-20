Дві приміські маршрутки припинили курсувати центром Луцька
Сьогодні, 09:11
Два перевізники припинили возити пасажирів центральними вулицями Луцька.
Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов нагадав, що відповідно до рішення міської ради заборонили проїзд центральними вулицями Луцька приміським та міжміським автобусам. Зокрема, йдеться про рух проспектом Волі, Соборності, вулицею Богдана Хмельницького, Парковою, Винниченка.
Управління надіслало 5 листів замовнику перевезень – ОДА, по 2 листи в управління патрульної поліції та «Укртрансбезпеки», перевізникам.
На сьогодні два перевізники з 8 припинили перевезення пасажирів центральними вулицями міста.
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Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов нагадав, що відповідно до рішення міської ради заборонили проїзд центральними вулицями Луцька приміським та міжміським автобусам. Зокрема, йдеться про рух проспектом Волі, Соборності, вулицею Богдана Хмельницького, Парковою, Винниченка.
Управління надіслало 5 листів замовнику перевезень – ОДА, по 2 листи в управління патрульної поліції та «Укртрансбезпеки», перевізникам.
На сьогодні два перевізники з 8 припинили перевезення пасажирів центральними вулицями міста.
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Коментарі 3
Людей спитало, бидло, чи зручно їм? Степанов, йди у відставку по доброму, скотина, бо вивеземо у смітнику до Стиру і підеш плавати!
молодці... правильно зробили.
На мою думку і думку багатьох лучан,-транспортний відділ міської ради потрібно міняти повністтю, люстративна чистка повина бути від голови і до хвоста в цілому.Тоді і буде позитивний результат в бік простого лучанина.
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