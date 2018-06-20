Дві приміські маршрутки припинили курсувати центром Луцька





Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов нагадав, що відповідно до рішення міської ради заборонили проїзд центральними вулицями Луцька приміським та міжміським автобусам. Зокрема, йдеться про рух проспектом Волі, Соборності, вулицею Богдана Хмельницького, Парковою, Винниченка.



Управління надіслало 5 листів замовнику перевезень – ОДА, по 2 листи в управління патрульної поліції та «Укртрансбезпеки», перевізникам.



На сьогодні два перевізники з 8 припинили перевезення пасажирів центральними вулицями міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два перевізники припинили возити пасажирів центральними вулицями Луцька.Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник управління транспорту та зв’язкунагадав, що відповідно до рішення міської ради заборонили проїзд центральними вулицями Луцька приміським та міжміським автобусам. Зокрема, йдеться про рух проспектом Волі, Соборності, вулицею Богдана Хмельницького, Парковою, Винниченка.Управління надіслало 5 листів замовнику перевезень – ОДА, по 2 листи в управління патрульної поліції та «Укртрансбезпеки», перевізникам.На сьогодні два перевізники з 8 припинили перевезення пасажирів центральними вулицями міста.

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