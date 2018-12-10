На «Ягодині» у далекобійника пес знайшов небезпечні наркотики





Водій – далекобійник, який виїжджав до Польщі, приховав її у кишені верхнього одяг, - інформує Волинська митниця ДФС.



А допоміг виявити особливо небезпечний наркотик службовий пес, який брав участь у митному огляді автомобіля.



Відтак, речовина вилучена для проведення експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску "Ягодин" волинські митники виявили в українця порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на амфетамін.Водій – далекобійник, який виїжджав до Польщі, приховав її у кишені верхнього одяг, - інформує Волинська митниця ДФС.А допоміг виявити особливо небезпечний наркотик службовий пес, який брав участь у митному огляді автомобіля.Відтак, речовина вилучена для проведення експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).

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