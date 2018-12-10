вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у далекобійника пес знайшов небезпечні наркотики

На «Ягодині» у далекобійника пес знайшов небезпечні наркотики
У пункті пропуску "Ягодин" волинські митники виявили в українця порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на амфетамін.

Водій – далекобійник, який виїжджав до Польщі, приховав її у кишені верхнього одяг, - інформує Волинська митниця ДФС.

А допоміг виявити особливо небезпечний наркотик службовий пес, який брав участь у митному огляді автомобіля.

Відтак, речовина вилучена для проведення експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, наркотики, пес
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, чи буде у Луцьку вода в разі відключення водоканалу від електрики
Сьогодні, 09:41
Відома луцька режисерка народила донечку
Сьогодні, 09:35
На «Ягодині» у далекобійника пес знайшов небезпечні наркотики
Сьогодні, 09:34
Лучани боргують за воду 14 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:31
У Луцьку назвали найчастіші порушення перевізників
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
На Волині службові собаки допомогли знайти у пасажирів автобусів наркотики На Волині службові собаки допомогли знайти у пасажирів автобусів наркотики
13 лютий, 11:26
На «Ягодині» в автобусі знайшли «наркотичну» передачу На «Ягодині» в автобусі знайшли «наркотичну» передачу
28 січень, 15:55
На волинській митниці службовий пес знайшов у косметичці дівчини наркотики На волинській митниці службовий пес знайшов у косметичці дівчини наркотики
10 грудень, 2018, 11:23
На «Ягодині» пес винюхав партію наркотиків На «Ягодині» пес винюхав партію наркотиків
07 грудень, 2018, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому сьогодні треба покупатися в джерелі: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:28
 0
П’яні і без водійських прав: на Волині патрульні за ніч зловили 4 порушників
Сьогодні, 10:17
 0
Через спалювання сухої трави на Волині горіли два погреби
Сьогодні, 10:05
 0
Як розрахувати вартість розмитнення авто з мобільного*
Сьогодні, 09:55
 0
Повідомили, чи буде у Луцьку вода в разі відключення водоканалу від електрики
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8