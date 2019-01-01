Відома луцька режисерка народила донечку
Сьогодні, 09:35
Відома луцька режисерка Вікторія Федчук (до заміжжя – Поліщук) учора, 25 березня, народила донечку.
Радісну звістку Вікторія опублікувала в Instagram.
Зі світлини, опублікованої молодою матусею, вага новонародженого немовляти – понад 3 з половиною кілограми, а ріст – 52 сантиметри.
Нагадаємо, восени Вікторія вийшла заміж за свого коханого Сергія Федчука.
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Радісну звістку Вікторія опублікувала в Instagram.
Зі світлини, опублікованої молодою матусею, вага новонародженого немовляти – понад 3 з половиною кілограми, а ріст – 52 сантиметри.
Нагадаємо, восени Вікторія вийшла заміж за свого коханого Сергія Федчука.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явилися перші фото з весілля відомої луцької режисерки
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