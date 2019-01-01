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Відома луцька режисерка народила донечку

Відома луцька режисерка народила донечку
Відома луцька режисерка Вікторія Федчук (до заміжжя – Поліщук) учора, 25 березня, народила донечку.

Радісну звістку Вікторія опублікувала в Instagram.

Зі світлини, опублікованої молодою матусею, вага новонародженого немовляти – понад 3 з половиною кілограми, а ріст – 52 сантиметри.

Нагадаємо, восени Вікторія вийшла заміж за свого коханого Сергія Федчука.

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Теги: Вікторія Федчук, режисерка, народження, дитина, Луцьк
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