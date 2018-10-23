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Повідомили, чи буде у Луцьку вода в разі відключення водоканалу від електрики

Повідомили, чи буде у Луцьку вода в разі відключення водоканалу від електрики
Розповіли, чи будуть постачати у Луцьку воду в разі відключення водоканалу від електроенергії.

Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Нагадаємо, у зв’язку з тим, що «Луцькводоканал» не знайшов собі постачальника, поставку електричної енергії йому здійснював «постачальник останньої надії» – ДПЗД «Укрінтеренерго», на якого покладено ці обов’язки розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Традиційно «Луцькводоканал» не розрахувався і з ним. У зв’язку з цим постачальник ДПЗД «Укрінтеренерго» 28 лютого висунув вимогу відключення усіх об’єктів КП «Луцькводоканал» з 21 березня о 10:00.
Директора «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк запевнив, що попри складну ситуацію, мешканці міста не залишаться без водопостачання.

«Вода буде. З електроенергією у нас проблем немає, є проблеми з постачальниками. Ми здійснили заходи щодо створення власної компанії і з 1 травня будемо працювати фактично через себе. Ми не платили тому, що не хотіли, а тому, що щороку маємо значно нижчий тариф, аніж потрібно», - відзначив він.

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Теги: Луцькводоканал, відключення, електрика
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