Повідомили, чи буде у Луцьку вода в разі відключення водоканалу від електрики

Розповіли, чи будуть постачати у Луцьку воду в разі відключення водоканалу від електроенергії.Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.Нагадаємо, у зв’язку з тим, що «Луцькводоканал» не знайшов собі постачальника, поставку електричної енергії йому здійснював «постачальник останньої надії» – ДПЗД «Укрінтеренерго», на якого покладено ці обов’язки розпорядженням Кабінету Міністрів України.Традиційно «Луцькводоканал» не розрахувався і з ним. У зв’язку з цим постачальник ДПЗД «Укрінтеренерго» 28 лютого висунув вимогу відключення усіх об’єктів КП «Луцькводоканал» з 21 березня о 10:00.Директора «Луцькводоканалу»запевнив, що попри складну ситуацію, мешканці міста не залишаться без водопостачання.«Вода буде. З електроенергією у нас проблем немає, є проблеми з постачальниками. Ми здійснили заходи щодо створення власної компанії і з 1 травня будемо працювати фактично через себе. Ми не платили тому, що не хотіли, а тому, що щороку маємо значно нижчий тариф, аніж потрібно», - відзначив він.