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Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО

Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
У лісових масивах ДП «Любомльський лісгосп» активно працюють на ділянках, де створюються лісові культури.

До акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» долучились учні Куснищанського шкільного лісництва та учасники АТО Любомльщини, про це повідомляють у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Серед хлопців, які боронили кордони України від російських окупантів, є й працівники лісгоспу. Тож з ініціативи директора підприємства Володимира Туревича захисників нашої держави запросили взяти участь у цій мирній та корисній праці – садіння лісу. Ділянку, яку заліснили, мобілізовані солдати патріотично присвятили загиблим воїнам – учасникам АТО із Любомльського краю.

Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО


Поруч свій вклад у розвій природи рідного краю зробили юні природолюби – учні шкільного лісництва. Дев’ятикласники Куснищанської школи під керівництвом свого наставника Петра Антонюка та класного керівника Надії Романюк старанно висаджували кожен паросток. Утім для них ця робота уже досить знайома, адже ліс садять далеко не вперше. І можуть гордитись своїми раніше створеними насадженнями у тутешніх лісових масивах.

На цій площі теж встановили табличку про те, що садили тут учні і цей куточок лісу стане для них особливо пам’ятним.

Близько двох гектарів нових лісових насаджень створили під час акції у Чорноплеському лісництві. У рядочках підготовленого ґрунту з’явилися саджанці сосни, модрини і ялини, берези та ремізи з аронії. Ділянку культур висаджували навкруг будиночка лісової охорони, тож у майбутньому ця місцина стане окрасою та затишним куточком відпочинку.

Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО


А у Міжнародний день лісів, лісівникам Мосирського лісництва вийшли допомогти у весняній лісокультурній кампанії місцеві жителі села Мосир.

Їхнє село оточене лісом, вони живуть у ньому змалку, то кому ж як не їм оцінити працю лісівників – відновлення зелених насаджень та не приєднатися до цієї важливої роботи. Адже ця праця – для майбутніх поколінь.

Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО
Лісокультурна кампанія в розпалі: показали, як заліснювали Любомльщину. ФОТО

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Теги: лісокультурна кампанія, любомль, майбутнє лісу в твоїх руках, ліс, ато
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