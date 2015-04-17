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На Волині зловили двох іноземців-нелегалів

На Волині зловили двох іноземців-нелегалів
У Турійську виявили іноземців, які порушили правила перебування в Україні.

Так, на території району поліцейські зупинили двоєх іноземців-водіїв, які порушили правила дорожнього руху.

Правопорушників притягнули до адмінвідповідальності за ст.121-5 «Порушення правилами користування ременями безпеки або шоломами», накладено стягнення у вигляді штрафу.

Інформацію було направлено до місцевого сектору Державної міграційної служби. Як з'ясувалось, один з них порушив терміни перебування іноземців в Україні.

Відтак, іноземцю винесли рішення про примусове повернення з України.

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Теги: іноземці, нелегали, Волинь
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