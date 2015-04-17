На Волині зловили двох іноземців-нелегалів
Сьогодні, 10:42
У Турійську виявили іноземців, які порушили правила перебування в Україні.
Так, на території району поліцейські зупинили двоєх іноземців-водіїв, які порушили правила дорожнього руху.
Правопорушників притягнули до адмінвідповідальності за ст.121-5 «Порушення правилами користування ременями безпеки або шоломами», накладено стягнення у вигляді штрафу.
Інформацію було направлено до місцевого сектору Державної міграційної служби. Як з'ясувалось, один з них порушив терміни перебування іноземців в Україні.
Відтак, іноземцю винесли рішення про примусове повернення з України.
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Так, на території району поліцейські зупинили двоєх іноземців-водіїв, які порушили правила дорожнього руху.
Правопорушників притягнули до адмінвідповідальності за ст.121-5 «Порушення правилами користування ременями безпеки або шоломами», накладено стягнення у вигляді штрафу.
Інформацію було направлено до місцевого сектору Державної міграційної служби. Як з'ясувалось, один з них порушив терміни перебування іноземців в Україні.
Відтак, іноземцю винесли рішення про примусове повернення з України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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