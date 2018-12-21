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У Києві в спортзалі помер чоловік

У Києві в спортзалі помер чоловік
У спортзалі на Троєщині у Києві помер чоловік.

Трагедія трапилась 25 березня прииблизно о 14.00, - пишуть Факти.

На місце приїхали лікарі, але тільки констатували смерть. Також до спортзалу викликали слідчо-оперативну групу.

Зазначається, що чоловік був гостем клубу і помер безпосередньо в одному з його приміщень.

Попередня причина – послизнувся в басейні. Але інформацію поки не підтвердили.

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Теги: Київ, спортзал, смерть
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