На Волині зібрали понад 200 мішків сміття з берегів водойм. ФОТО

23 березня Волинський рибоохоронний патруль прибрав берегову лінію водойм області.До заходу також долучились рибалки, представники громадських організацій, студенти та небайдужі громадяни. Всього в акції взяли участь близько ста людей.Прибирання узбережжя водойм відбулось у таких місцях:1. Ратнівський район, смт Заболоття, озеро Ковпин.2. Місто Нововолинськ, Нововолинське водосховище.3. Ковельський районі, неподалік села Мощена, Мощенське водосховище.4. Іваничівський район, поблизу села Литовиж, старе русло річки Західний Буг.Окрім вищевказаних місць, прибирання також відбулось у місті Луцьку в прибережній зоні річки Стир. Цей захід пройшов з ініціативи небайдужих громадян та місцевих рибалок. До збору сміття долучились і співробітники Волинського рибоохоронного патруля.Працівники патруля, рибалки та громадськість зібрала 230 мішків сміття: пластикових і скляних пляшок, поліетилену, целофану, недопалків, покришок, тощо. Загалом вивезли близько 19 кубометрів відходів."Нагадуємо, пластикові матеріали не розкладаються в ґрунті до 1000 років. Спалювати їх не можна, адже під час горіння виділяється діоксин, який згубно впливає на імунну систему людини. Період напіврозпаду діоксину в природі перевищує 10 років. Тому найбільш вигідним та екологічно чистим варіантом є вторинна переробка.Пам’ятайте, кожен з нас щодня робить власний вибір: зберегти життя нашої планети чи сприяти її загибелі. Тому коли ви виходите на природу, не забувайте прибрати за собою та не лінуйтеся сортувати сміття. Своїм прикладом навчіть дітей та молодь дбайливо ставитися до навколишнього середовища.Волинський рибоохоронний патруль дякує усім за участь в заходах. Дана акція необмежена в часі. Тому прохання надсилати фото та геолокацію забруднених місць берегів водойм до рибоохоронного патруля Волині, які будуть нанесені на спеціальну карту", - закликали у патрулі.