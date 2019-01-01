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У «ПортCity» відкрили ювелірний магазин «Укрзолото»*

У «ПортCity» відкрили ювелірний магазин «Укрзолото»*
25 березня у ТРЦ "ПортCity", на 1-му поверсі, відбулось відкриття ювелірного магазину "Укрзолото".

Відтепер у торгово-розважальному центрі ще більший вибір золотих, срібних прикрас та аксесуарів.

"Купуючи в "Укрзолото", що на 1-му поверсі "ПортCity", ви обираєте надійність, якість та доступність, які гарантує компанія з 20-річним стажем", - йдеться у повідомлені.

В "Укрзолоті" з нагоди відкриття на відвідувачів чекають знижки до 61%.

У «ПортCity» відкрили ювелірний магазин «Укрзолото»*
У «ПортCity» відкрили ювелірний магазин «Укрзолото»*
У «ПортCity» відкрили ювелірний магазин «Укрзолото»*
У «ПортCity» відкрили ювелірний магазин «Укрзолото»*

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Теги: Укрзолото, ПортCity
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