У «ПортCity» відкрили ювелірний магазин «Укрзолото»*





Відтепер у торгово-розважальному центрі ще більший вибір золотих, срібних прикрас та аксесуарів.



"Купуючи в "Укрзолото", що на 1-му поверсі "ПортCity", ви обираєте надійність, якість та доступність, які гарантує компанія з 20-річним стажем", - йдеться у повідомлені.



В "Укрзолоті" з нагоди відкриття на відвідувачів чекають знижки до 61%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 березня у ТРЦ "ПортCity", на 1-му поверсі, відбулось відкриття ювелірного магазину "Укрзолото".Відтепер у торгово-розважальному центрі ще більший вибір золотих, срібних прикрас та аксесуарів."Купуючи в "Укрзолото", що на 1-му поверсі "ПортCity", ви обираєте надійність, якість та доступність, які гарантує компанія з 20-річним стажем", - йдеться у повідомлені.В "Укрзолоті" з нагоди відкриття на відвідувачів чекають знижки до 61%.

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