«Побратими України» подарували апарати для елетрофорезу санаторію в Дачному
Сьогодні, 12:10
Представники волинського осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» вчергове відвідали санаторій для дітей з батьками «Дачний», що у селі Жабка Ківерцівського району.
Про це розповів керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала.
Заклад спеціалізується на реабілітації дітей з органічним ураженням центральної нервової системи та інвалідністю.
Напередодні спільно з адміністрацією заклади визначили найнагальніші його потреби.
Як зауважив головний лікар санаторію Олег Лопатін, одним з основних апаратів, що використовують в своїй практиці для реабілітації діток, є пристрій для електрофорезу.
На жаль, ті прилади, якими користувались до цього часу, ще 1984 року випуску і підлягають утилізації, оскільки є небезпечними у використанні та можуть спричинити опіки.
Тому «Побратими» придбали два нових, сучасних апарати для електрофорезу та гальванізації ПОТІК-01М і передали закладу.
«Ми сподіваємося, що ці прилади допоможуть багатьом діткам, які цього потребують. «Побратими» там, де потрібна допомога», - сказав Юрій Ганджала.
Зауважимо, що це не перший візит «Побратимів» в санаторій для дітей та батьків «Дачний».
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Про це розповів керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала.
Заклад спеціалізується на реабілітації дітей з органічним ураженням центральної нервової системи та інвалідністю.
Напередодні спільно з адміністрацією заклади визначили найнагальніші його потреби.
Як зауважив головний лікар санаторію Олег Лопатін, одним з основних апаратів, що використовують в своїй практиці для реабілітації діток, є пристрій для електрофорезу.
На жаль, ті прилади, якими користувались до цього часу, ще 1984 року випуску і підлягають утилізації, оскільки є небезпечними у використанні та можуть спричинити опіки.
Тому «Побратими» придбали два нових, сучасних апарати для електрофорезу та гальванізації ПОТІК-01М і передали закладу.
«Ми сподіваємося, що ці прилади допоможуть багатьом діткам, які цього потребують. «Побратими» там, де потрібна допомога», - сказав Юрій Ганджала.
Зауважимо, що це не перший візит «Побратимів» в санаторій для дітей та батьків «Дачний».
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