«Побратими України» подарували апарати для елетрофорезу санаторію в Дачному

Представники волинського осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» вчергове відвідали санаторій для дітей з батьками «Дачний», що у селі Жабка Ківерцівського району.Про це розповів керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України»Заклад спеціалізується на реабілітації дітей з органічним ураженням центральної нервової системи та інвалідністю.Напередодні спільно з адміністрацією заклади визначили найнагальніші його потреби.Як зауважив головний лікар санаторію, одним з основних апаратів, що використовують в своїй практиці для реабілітації діток, є пристрій для електрофорезу.На жаль, ті прилади, якими користувались до цього часу, ще 1984 року випуску і підлягають утилізації, оскільки є небезпечними у використанні та можуть спричинити опіки.Тому «Побратими» придбали два нових, сучасних апарати для електрофорезу та гальванізації ПОТІК-01М і передали закладу.«Ми сподіваємося, що ці прилади допоможуть багатьом діткам, які цього потребують. «Побратими» там, де потрібна допомога», - сказав Юрій Ганджала.Зауважимо, що це не перший візит «Побратимів» в санаторій для дітей та батьків «Дачний».