У «ПортCity» презентували книгу про Миколу Голованя. ФОТО*

22 березня, у ТРЦ ПортCity, а саме в одному із залів кінотеатру PremierCity, відбулась творча зустріч-презентація біографічної книгипро відомого сучасного українського скульптора –На презентації, окрім автора, були присутні головний герой книги з родиною та друзями, колеги автора і скульптора, журналісти та багато інших. Впродовж вечора було багато спілкування, спогадів, слів вдячності та роздумів.Під час зустрічі, усі охочі могли придбати книгу Володимира Павліка «З вами буде говорити скульптор», та отримати автографи від автора і головного героя книги.Усі виручені від продажу книги кошти були передані скульптору для створення нових шедеврів.Книгу видано за сприяння торгово-розважального центру ПортCity, і на даний момент її можна придбати на касі роллердрому GeneratorCity, що знаходиться на 2-му поверсі ТРЦ ПортCity.Давайте разом підтримувати талановиту інтелігенцію міста Луцьк, адже це запорука світлого теперішнього та майбутнього України!І пам’ятайте, як сказав Микола Головань:«Гроші закінчуються, а книги залишаються».