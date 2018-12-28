Лучанин хотів «купити» патрульного за 400 гривень





За уникнення адмінвідповідальності чоловік запропонував поліцейському 400 гривень хабара, - інформує ГУНП у Волинській області.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Ратнів Луцького району 25 березня патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Ford Transit, під керуванням 28-річного лучанина.За уникнення адмінвідповідальності чоловік запропонував поліцейському 400 гривень хабара, - інформує ГУНП у Волинській області.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.

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