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Лучанин хотів «купити» патрульного за 400 гривень

Лучанин хотів «купити» патрульного за 400 гривень
На автодорозі у селі Ратнів Луцького району 25 березня патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Ford Transit, під керуванням 28-річного лучанина.

За уникнення адмінвідповідальності чоловік запропонував поліцейському 400 гривень хабара, - інформує ГУНП у Волинській області.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.



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Теги: хабар, патрульний, водій
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