Лісівники Маневиччини ліквідували три сміттєзвалища. ФОТО «до» та «після»





Про це повідомляє прес-служба



Сміттєзвалища утворилися поруч села Лісове на території Чарторийського лісництва (3-й квартал), Куклинського лісництва (біля кварталу 18) та поблизу села Кам’януха (біля 27 кварталу).



Незважаючи на те, що прибирання лісових масивів не належить до основних завдань лісівників, ця робота є надзвичайно важливою. Адже сміття несе не лише екологічну, а й пожежну загрозу. Особливо, коли масштаби зростають до розмірів цілих сміттєзвалищ.



Найчастіше несанкціоновані сміттєзвалища з’являються поблизу населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення та місць, що прилягають до держлісфонду.



Одна проблема, що масштабні смітники утворюються в неочікованих і не пристосованих для цього місцях, інша – як це явище побороти та ліквідувати наслідки таких засмічень. І це питання турбує не тільки багатьох людей, що проживають поруч, а й працівників лісового господарства, які найчастіше займаються їх ліквідацією на території лісництв.



ДП «Поліське ЛГ», Куклинське лісництво (біля кварталу 18), фото «до»

ДП «Поліське ЛГ», Куклинське лісництво (біля кварталу 18), фото «після»



ДП «Поліське ЛГ», Куклинське лісництво, поблизу с. Кам’януха (біля кварталу 27) , фото «до»

ДП «Поліське ЛГ», Куклинське лісництво, поблизу с. Кам’януха (біля кварталу 27) , фото «після»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники державного підприємства «Поліське лісове господарство», що на території Маневицького р-ну, за останній тиждень ліквідували три несанкціонованих сміттєзвалища.Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ Сміттєзвалища утворилися поруч села Лісове на території Чарторийського лісництва (3-й квартал), Куклинського лісництва (біля кварталу 18) та поблизу села Кам’януха (біля 27 кварталу).Незважаючи на те, що прибирання лісових масивів не належить до основних завдань лісівників, ця робота є надзвичайно важливою. Адже сміття несе не лише екологічну, а й пожежну загрозу. Особливо, коли масштаби зростають до розмірів цілих сміттєзвалищ.Найчастіше несанкціоновані сміттєзвалища з’являються поблизу населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення та місць, що прилягають до держлісфонду.Одна проблема, що масштабні смітники утворюються в неочікованих і не пристосованих для цього місцях, інша – як це явище побороти та ліквідувати наслідки таких засмічень. І це питання турбує не тільки багатьох людей, що проживають поруч, а й працівників лісового господарства, які найчастіше займаються їх ліквідацією на території лісництв.

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