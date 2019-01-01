У «PremierCity» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Шазам»*





Квитки вже у продажі, переходьте за посиланням та встигніть придбати квиток першим:







У кожному з нас живе супергерой, потрібна лише дещиця магії, щоб він проявив себе. Біллі Бетсон повинен прокричати всього лише одне слово: «ШАЗАМ!», щоб з кмітливого чотирнадцятирічного хлопчаки перетворитися у цілком дорослого супергероя Шазама, а все завдяки древньому чарівникові. У душі він залишається дитиною, нехай і в дорослому могутньому тілі, тому поводиться так, як вчинив би будь-який підліток, який отримав надздібності - відтягується на повну у дорослій версії себе самого! А чи вміє він літати? А чи є у нього рентгенівський зір? Чи може він стріляти блискавками з рук? А чи може пропустити контрольну з суспільствознавства? Шазам перевіряє межі своїх можливостей з відчайдушністю дитини, але йому доведеться швидко навчитися контролювати свої здібності, щоб битися зі смертоносними силами зла доктора Таддеус Сива.



Чекаємо Вас у кінотеатрі PremierCity!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 березня у кінотеатрі PremierCity відбудеться допрем’єрний показ фільму «Шазам».Квитки вже у продажі, переходьте за посиланням та встигніть придбати квиток першим: https://premiercity.com.ua/shazam-shazam-7560/ У кожному з нас живе супергерой, потрібна лише дещиця магії, щоб він проявив себе. Біллі Бетсон повинен прокричати всього лише одне слово: «ШАЗАМ!», щоб з кмітливого чотирнадцятирічного хлопчаки перетворитися у цілком дорослого супергероя Шазама, а все завдяки древньому чарівникові. У душі він залишається дитиною, нехай і в дорослому могутньому тілі, тому поводиться так, як вчинив би будь-який підліток, який отримав надздібності - відтягується на повну у дорослій версії себе самого! А чи вміє він літати? А чи є у нього рентгенівський зір? Чи може він стріляти блискавками з рук? А чи може пропустити контрольну з суспільствознавства? Шазам перевіряє межі своїх можливостей з відчайдушністю дитини, але йому доведеться швидко навчитися контролювати свої здібності, щоб битися зі смертоносними силами зла доктора Таддеус Сива.Чекаємо Вас у кінотеатрі PremierCity!

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