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У «PremierCity» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Шазам»*

У «PremierCity» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Шазам»*
3 березня у кінотеатрі PremierCity відбудеться допрем’єрний показ фільму «Шазам».

Квитки вже у продажі, переходьте за посиланням та встигніть придбати квиток першим: https://premiercity.com.ua/shazam-shazam-7560/



У кожному з нас живе супергерой, потрібна лише дещиця магії, щоб він проявив себе. Біллі Бетсон повинен прокричати всього лише одне слово: «ШАЗАМ!», щоб з кмітливого чотирнадцятирічного хлопчаки перетворитися у цілком дорослого супергероя Шазама, а все завдяки древньому чарівникові. У душі він залишається дитиною, нехай і в дорослому могутньому тілі, тому поводиться так, як вчинив би будь-який підліток, який отримав надздібності - відтягується на повну у дорослій версії себе самого! А чи вміє він літати? А чи є у нього рентгенівський зір? Чи може він стріляти блискавками з рук? А чи може пропустити контрольну з суспільствознавства? Шазам перевіряє межі своїх можливостей з відчайдушністю дитини, але йому доведеться швидко навчитися контролювати свої здібності, щоб битися зі смертоносними силами зла доктора Таддеус Сива.

Чекаємо Вас у кінотеатрі PremierCity!

У «PremierCity» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Шазам»*

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Теги: Порт сіті
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