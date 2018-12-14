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Скільки на Волині коштує бутерброд з ковбасою

Скільки на Волині коштує бутерброд з ковбасою
Асоціація постачальників торговельних мереж порахувала, в якому регіоні найдорожчий і найдешевший бутерброд із вареною ковбасою за даними статистики.

Про це у Facebook повідомив голова асоціації Олексій Дорошенко.

"Беремо батон вагою 500 грам, варену ковбасу – 400 грам, вершкове масло – 100 грам та все нарізаємо. Вийшло 12 смачних бутербродів.
Як виявилось, на початок березня 2019 року найдорожчі бутерброди в Луганській області – 77грн, тоді як найдешевші на Черкащині – 62,1грн. Різниця у вартості складає 15грн, або 24%", - йдеться у повідомленні.

ТОП–3 найдорожчих регіонів виглядає так: Луганщина – 77грн, Одещина – 75,1грн і Київ – 74,5грн. А перша трійка найдешевших регіонів наступна: Черкащина – 62,1грн, Кіровоградщина – 62,8грн, Закарпаття – 64,1грн.

А між лідерами та аутсайдерами розташувались Тернопільська область – 64,8грн, Чернігівська – 66,4грн, Херсонська – 66,5грн, Миколаївська – 67,2грн, Харківська – 67,6грн, Сумська – 67,9грн, Вінницька – 68,1грн, Полтавська – 68,2грн, Івано-Франківська – 69,4грн, Хмельницька – 69,5грн, Чернівецька – 70,4грн, середній показник по країні – 70,6грн, Дніпропетровська – 70,6грн, Житомирська – 70,7грн, Волинська – 71,2грн, Запорізька – 71,4грн, Рівненська – 71,6грн, Львівська – 73,4грн, Донецька – 73,5грн, Київська – 74,3грн.

Нагадаємо, що бутерброд із ковбасою за рік подорожчав на 15%. У січні 2018 року для приготування 12 бутербродів із ковбасою ми витрачали в середньому по країні 61,2грн, а за рік вартість зросла до 70,2грн.


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Теги: їжа, ціни
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