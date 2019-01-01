Найстаріший дерев'яний будинок України – родом з Волині

Найдавніший дерев'яний будинок України – з села Самари Ратнівського району.Про це пише у групі "Теревені про Любешів" користувачЗазначається, що рік побудови так званої "курної" хати датується 1587 роком. І це найстаріша хата в Україні.Хата була виявлена архітекторомв 1970 році."Справа в тому, що ця хата – рідкісний зразок давнього житла. Це хата без сіней з курним опаленням. Стіни з соснових плах. Дах двосхилий на кроквах критий соломою. На фронтонах вітрові дошки з "кониками". Три волокових вікна з дерев'яною засувкою, у вхідній стіні волокова кагла. Двері на бігуні. Курна глинобитна піч на рубленому опічку. На покутній стіні дата – 1587р. Обладнання: "приміст" для спання, 2 лави, жердки, світоч з цілком сформованими регіональними ознаками", - йдеться у дописі.Наразі ця хата знаходиться в Національному музеї народної архітектури та побуту України.До слова, для районів Волинського Полісся була характерна дворядна забудова двору. Господарські будівлі, об’єднані спільними стінами та дахом, шикувалися в один ряд паралельно житловому будинку, який, залежно від орієнтації за сонцем, наближали до вулиці довгим або коротким фасадом або виносили в другий ряд і розташовували у глибині двору. Наслідуючи загальноукраїнську традицію розташування, піч розміщували в кутку біля вхідних дверей, полиці – відкрита шафа (“мисник”) в протилежному кутку біля входу, лавку під вікнами чільної стіни, а спальне місце (“піл”) безпосередньо біля печі вздовж тильної стіни з люлькою над ним. У хатах збереглися такі елементи, як спеціальний димовідвідний прилад (“світець”, “посвіт”), який кріпився під отвором стелі над лучиною. була і форма печі (“курна піч”), дим від якої виходив одразу в будинок, через що закопчені стіни нічим не прикрашалися.На світлинах – "курна" хата з Полісся, а також інші хати з теренів Волині.