Дивовижний порятунок: жінка три дні просиділа в закинутому колодязі. ВІДЕО





Незважаючи на втому, постраждала не зомліла і продовжувала кликати на допомогу, - пише



Від холоду рятувалася пакетом



Був день 22 березня. Ленура Леванова відійшла з роботи в супермаркет. Там вона купила пачку чіпсів і сік, після чого пішла назад. Її шлях пролягав через занедбану ділянку біля залізничної колії. Жінка вирішила скоротити, і зійшла зі звичної стежки ближче до паркану і провалилася у триметровий колодязь.



"Мама буквально сповзла на дно колодязя. У результаті вона отримала гематоми, садна і перелом ребра. Пізніше вона нам розповідала, що хоча і відчувала біль у всьому тілі, вирішила не сідати, а стояти, спершись на стінку, оскільки боялася, що більше вже не підніметься. Так вона простояла три дні", – розповіла нашим журналістам дочка постраждалої Наталя.



За словами Наталії, її мати весь час кликала на допомогу, стукала палицею по стінці колодязя. На жаль, місце було нелюдним, а мобільного телефону у жінки з собою не було.



Вночі стало холодно. Наталя каже, що її матері пощастило, що на ній був теплий одяг: кофта, халат і щільна дублянка. Крім того, Ленура сама прийняла деякі заходи з утеплення, натягнувши на ноги рукавички, й огорнувши їх пакетом.



Що стосується спраги, то, за словами дочки, її мати трохи втамувала її соком, хоча велика частина рідини пролилася, оскільки падаючи, жінка пошкодила упаковку. Їсти жінці не дуже-то хотілося, до того ж солоні чіпси лише викликали спрагу.



Про те, що Ленура Леванова зникла, її родичі дізналися від колег жінки: ті зателефонували і сказали, що Ленура не повернулася з супермаркету. Наталя з чоловіком, сестрою і друзями почали пошуки. Обійшли відділення всіх лікарень, розвішували оголошення із закликом про допомогу на стовпах, писали в соцмережах.



Шукали і на пустирі, де заглядали практично в усі колодязі, яких там була чимала кількість. За збігом обставин, саме в той колодязь, в якому була потерпіла, люди не заглянули. Зі свого боку, жінка на дні колодязя не чула голосів зовні, можливо, ще й тому, що через слабкість час від часу "відключалася".



Доведені до відчаю родичі вирішили заручитися підтримкою кінологів і 24 березня звернулися у "Спілку самаритян-кінологів України" з Павлограду. У той же день кінологи приїхали на місце і почали пошуки.



Відзначимо, що для пошуків була перекрита дорога. Про це людей попросили самі кінологи, які турбувалися за безпеку собаки, яка, взявши слід, могла потрапити під машину. Сім'я постраждалої подзвонила в поліцію і попросила терміново приїхати і перекрити дорогу. Не дочекавшись копів, люди самі зупинили транспортний потік. За їхніми словами, водії з розумінням поставилися до тимчасової затримки.



Між тим собака почала пошуки. Ось як про це пише в Facebook кінолог Лариса Борисенко.



"Раптом, Спаркі активно заметушилася в одному місці, стала шкребти лапами і гавкнула, намагаючись сунути голову в отвір колектора. Через секунду я вже лежала на землі і також зазирнула в отвір – бетонний колодязь глибиною близько 3,3 метрів, з двома розгалуженнями всередині. У колодязі було порожньо. Але уявіть мої емоції, коли на мій крик у порожнечу: "Є хто живий?!" – я почула ніби слабкий стогін. Я закричала знову, і звідкись із надр землі: "Допоможіть! Я тут три дні!" – згадує Борисенко.



Колодязь, в який провалилася Ленура Леванова відшукали в 20-25 метрах від того колодязя, який виявила собака. На місце були викликані рятувальники, які за допомогою драбини та мотузки дістали жінку.



За словами Наталії, лікарі медзакладу, куди доставили її матір, спочатку не повірили, що літня людина стільки часу перебувала в колодязі в свідомості.



"Один лікар нам грубо відповів, що він не вірить у такі чудеса... Насправді наша мама дуже активна і стійка людина. Вона на дачі працює більше, ніж ми з сестрою. Її енергія, а також бажання знову побачити свою сім'ю допомогли їй витримати", – сказала жінка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі 67-річна жінка випадково провалилася в покинутий колодязь і провела там три дні.Незважаючи на втому, постраждала не зомліла і продовжувала кликати на допомогу, - пише Обозреватель Був день 22 березня. Ленура Леванова відійшла з роботи в супермаркет. Там вона купила пачку чіпсів і сік, після чого пішла назад. Її шлях пролягав через занедбану ділянку біля залізничної колії. Жінка вирішила скоротити, і зійшла зі звичної стежки ближче до паркану і провалилася у триметровий колодязь."Мама буквально сповзла на дно колодязя. У результаті вона отримала гематоми, садна і перелом ребра. Пізніше вона нам розповідала, що хоча і відчувала біль у всьому тілі, вирішила не сідати, а стояти, спершись на стінку, оскільки боялася, що більше вже не підніметься. Так вона простояла три дні", – розповіла нашим журналістам дочка постраждалої Наталя.За словами Наталії, її мати весь час кликала на допомогу, стукала палицею по стінці колодязя. На жаль, місце було нелюдним, а мобільного телефону у жінки з собою не було.Вночі стало холодно. Наталя каже, що її матері пощастило, що на ній був теплий одяг: кофта, халат і щільна дублянка. Крім того, Ленура сама прийняла деякі заходи з утеплення, натягнувши на ноги рукавички, й огорнувши їх пакетом.Що стосується спраги, то, за словами дочки, її мати трохи втамувала її соком, хоча велика частина рідини пролилася, оскільки падаючи, жінка пошкодила упаковку. Їсти жінці не дуже-то хотілося, до того ж солоні чіпси лише викликали спрагу.Про те, що Ленура Леванова зникла, її родичі дізналися від колег жінки: ті зателефонували і сказали, що Ленура не повернулася з супермаркету. Наталя з чоловіком, сестрою і друзями почали пошуки. Обійшли відділення всіх лікарень, розвішували оголошення із закликом про допомогу на стовпах, писали в соцмережах.Шукали і на пустирі, де заглядали практично в усі колодязі, яких там була чимала кількість. За збігом обставин, саме в той колодязь, в якому була потерпіла, люди не заглянули. Зі свого боку, жінка на дні колодязя не чула голосів зовні, можливо, ще й тому, що через слабкість час від часу "відключалася".Доведені до відчаю родичі вирішили заручитися підтримкою кінологів і 24 березня звернулися у "Спілку самаритян-кінологів України" з Павлограду. У той же день кінологи приїхали на місце і почали пошуки.Відзначимо, що для пошуків була перекрита дорога. Про це людей попросили самі кінологи, які турбувалися за безпеку собаки, яка, взявши слід, могла потрапити під машину. Сім'я постраждалої подзвонила в поліцію і попросила терміново приїхати і перекрити дорогу. Не дочекавшись копів, люди самі зупинили транспортний потік. За їхніми словами, водії з розумінням поставилися до тимчасової затримки.Між тим собака почала пошуки. Ось як про це пише в Facebook кінолог Лариса Борисенко."Раптом, Спаркі активно заметушилася в одному місці, стала шкребти лапами і гавкнула, намагаючись сунути голову в отвір колектора. Через секунду я вже лежала на землі і також зазирнула в отвір – бетонний колодязь глибиною близько 3,3 метрів, з двома розгалуженнями всередині. У колодязі було порожньо. Але уявіть мої емоції, коли на мій крик у порожнечу: "Є хто живий?!" – я почула ніби слабкий стогін. Я закричала знову, і звідкись із надр землі: "Допоможіть! Я тут три дні!" – згадує Борисенко.Колодязь, в який провалилася Ленура Леванова відшукали в 20-25 метрах від того колодязя, який виявила собака. На місце були викликані рятувальники, які за допомогою драбини та мотузки дістали жінку.За словами Наталії, лікарі медзакладу, куди доставили її матір, спочатку не повірили, що літня людина стільки часу перебувала в колодязі в свідомості."Один лікар нам грубо відповів, що він не вірить у такі чудеса... Насправді наша мама дуже активна і стійка людина. Вона на дачі працює більше, ніж ми з сестрою. Її енергія, а також бажання знову побачити свою сім'ю допомогли їй витримати", – сказала жінка.

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