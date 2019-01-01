Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО
Сьогодні, 18:16
Свято-Миколаївський храм, що у Жидичині, почали оновлювати з доріжки, яка веде до святині.
Про це у Facebook повідомив архімандрит Константин Марченко.
"Продовжуємо інтенсивну підготовку до Великодня. Звичайно, що в першу чергу великопісними богослужіннями готуємо власні душі. Але хочеться і зовнішнього преображення. Розпочинаємо з маленького. Вже незабаром жидичани та гості древнього Миколаївського храму зможуть йти на службу Божу новою стежиною з бруківки. Власне нею розпочинаємо поетапну реставрацію цілого храмового комплексу Жидичина", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Перше богослужіння з Михаїлом та безкоштовна сповідь: нове життя храму в Жидичині, що належав МП
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.
Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.
Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.
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Про це у Facebook повідомив архімандрит Константин Марченко.
"Продовжуємо інтенсивну підготовку до Великодня. Звичайно, що в першу чергу великопісними богослужіннями готуємо власні душі. Але хочеться і зовнішнього преображення. Розпочинаємо з маленького. Вже незабаром жидичани та гості древнього Миколаївського храму зможуть йти на службу Божу новою стежиною з бруківки. Власне нею розпочинаємо поетапну реставрацію цілого храмового комплексу Жидичина", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Перше богослужіння з Михаїлом та безкоштовна сповідь: нове життя храму в Жидичині, що належав МП
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.
Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.
Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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