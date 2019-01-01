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Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО

Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО
Свято-Миколаївський храм, що у Жидичині, почали оновлювати з доріжки, яка веде до святині.

Про це у Facebook повідомив архімандрит Константин Марченко.

"Продовжуємо інтенсивну підготовку до Великодня. Звичайно, що в першу чергу великопісними богослужіннями готуємо власні душі. Але хочеться і зовнішнього преображення. Розпочинаємо з маленького. Вже незабаром жидичани та гості древнього Миколаївського храму зможуть йти на службу Божу новою стежиною з бруківки. Власне нею розпочинаємо поетапну реставрацію цілого храмового комплексу Жидичина", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.

Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.

Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.

Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО
Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО
Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО
Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО
Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО
Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО
Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО
Взялися за реставрацію храму на Волині, який раніше належав МП. ФОТО



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Теги: церква, оновлення, Волинь
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