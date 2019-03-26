У волинянки з квартири поцупили гаманець





Так, 25 березня, до поліції близько 17 години звернулася місцева

64-річна жителька міста котра доглядала квартиру на вулиці Ковельській, - пише



Провітрюючи вищезгадане житло, жінка залишила його незамкненим та вийшла на вулицю.



Після недовготривалої відсутності повернулася та виявила, що у неї зник гаманець, в якому було 1500 гривень, банківські картки та пенсійне посвідчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в жінки з помешкання вкрали гаманець.Так, 25 березня, до поліції близько 17 години звернулася місцева64-річна жителька міста котра доглядала квартиру на вулиці Ковельській, - пише Володимир медіа Провітрюючи вищезгадане житло, жінка залишила його незамкненим та вийшла на вулицю.Після недовготривалої відсутності повернулася та виявила, що у неї зник гаманець, в якому було 1500 гривень, банківські картки та пенсійне посвідчення.

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