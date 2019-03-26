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У волинянки з квартири поцупили гаманець

У волинянки з квартири поцупили гаманець
У Володимирі-Волинському в жінки з помешкання вкрали гаманець.

Так, 25 березня, до поліції близько 17 години звернулася місцева
64-річна жителька міста котра доглядала квартиру на вулиці Ковельській, - пише Володимир медіа.

Провітрюючи вищезгадане житло, жінка залишила його незамкненим та вийшла на вулицю.

Після недовготривалої відсутності повернулася та виявила, що у неї зник гаманець, в якому було 1500 гривень, банківські картки та пенсійне посвідчення.

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Теги: злодій, крадіжка, гаманець
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