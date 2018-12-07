Чверть усіх волинських сімей отримувала субсидії у лютому

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у лютому отримували 85,3 тис. домогосподарств Волинської області (25,4% їхньої загальної кількості).Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.З початку року дані субсидії призначили 16,0 тис. домогосподарств (у міських поселеннях – 10,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 5,4 тис. домогосподарств) на суму 22,0 млн.грн.Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у лютому становив 1404,7 грн."Крім того, у січні–лютому 688 домогосподарствам призначені субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 2,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому становив 3778,1 грн.", - йдеться у повідомленні.