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Чверть усіх волинських сімей отримувала субсидії у лютому

Чверть усіх волинських сімей отримувала субсидії у лютому
Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у лютому отримували 85,3 тис. домогосподарств Волинської області (25,4% їхньої загальної кількості).

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

З початку року дані субсидії призначили 16,0 тис. домогосподарств (у міських поселеннях – 10,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 5,4 тис. домогосподарств) на суму 22,0 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у лютому становив 1404,7 грн.

"Крім того, у січні–лютому 688 домогосподарствам призначені субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 2,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому становив 3778,1 грн.", - йдеться у повідомленні.

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Теги: субсидії, статистика, гроші
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