У Луцьку під колеса «швидкої» кинулася жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
У Луцьку під колеса карети "швидкої", яка везла пацієнта до лікарні, ледь не потрапила невідома жінка.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
25 березня об 21:50 у Луцьку бригада екстреної медичної допомоги рухалась вулицею Ветеранів на госпіталізацію хворої в міську клінічну лікарню.
"Під час руху, водій змушений був різко загальмувати, оскільки під колеса санітарного транспорту, який рухався з увімкненими проблисковими маячками, «ВИСКОЧИЛА» невідома. На відео видно (на 30 секунді), що пішохід перебігала дорогу у невстановленому місці (за декілька десятків метрів від освітленого пішохідного переходу), у темну пору доби, без світловідбиваючих елементів на одязі та при обмеженій видимості.
Порушуючи Правила Дорожнього Руху, недобросовісні пішоходи наражають на небезпеку як власне життя, так і оточуючих, а в даному випадку ще й хворих, які потребують екстреної медичної допомоги!" - написали медики.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
25 березня об 21:50 у Луцьку бригада екстреної медичної допомоги рухалась вулицею Ветеранів на госпіталізацію хворої в міську клінічну лікарню.
"Під час руху, водій змушений був різко загальмувати, оскільки під колеса санітарного транспорту, який рухався з увімкненими проблисковими маячками, «ВИСКОЧИЛА» невідома. На відео видно (на 30 секунді), що пішохід перебігала дорогу у невстановленому місці (за декілька десятків метрів від освітленого пішохідного переходу), у темну пору доби, без світловідбиваючих елементів на одязі та при обмеженій видимості.
Порушуючи Правила Дорожнього Руху, недобросовісні пішоходи наражають на небезпеку як власне життя, так і оточуючих, а в даному випадку ще й хворих, які потребують екстреної медичної допомоги!" - написали медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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