У Луцьку під колеса «швидкої» кинулася жінка. ВІДЕО

У Луцьку під колеса карети "швидкої", яка везла пацієнта до лікарні, ледь не потрапила невідома жінка.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.25 березня об 21:50 у Луцьку бригада екстреної медичної допомоги рухалась вулицею Ветеранів на госпіталізацію хворої в міську клінічну лікарню."Під час руху, водій змушений був різко загальмувати, оскільки під колеса санітарного транспорту, який рухався з увімкненими проблисковими маячками, «ВИСКОЧИЛА» невідома. На відео видно (на 30 секунді), що пішохід перебігала дорогу у невстановленому місці (за декілька десятків метрів від освітленого пішохідного переходу), у темну пору доби, без світловідбиваючих елементів на одязі та при обмеженій видимості.Порушуючи Правила Дорожнього Руху, недобросовісні пішоходи наражають на небезпеку як власне життя, так і оточуючих, а в даному випадку ще й хворих, які потребують екстреної медичної допомоги!" - написали медики.