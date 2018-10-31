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У Луцьку зловили п'яних дітей, які матюкалися. ФОТО

У Луцьку зловили п'яних дітей, які матюкалися. ФОТО
Луцькі патрульні виявили дітей, які нетверезими гуляли містом.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

25 березня вдень, на проспекті Соборності, в Луцьку, патрульні помітили трьох підлітків, які йшли вулицею і голосно кричали та лаялись. До того ж, хлопці мали ознаки сильного сп’яніння.

Інспектори встановили їхні особи, сконтактували з рідними, повідомили про інцидент працівників ювенальної превенції.

"Юнакам 13, 14 та 16 років, один з них – сирота, якого доглядає бабуся.
Усіх доставили у відділок поліції для встановлення детальних обставин по суті. На батьків і опікунку складено відповідні протоколи", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку зловили п'яних дітей, які матюкалися. ФОТО
У Луцьку зловили п'яних дітей, які матюкалися. ФОТО
У Луцьку зловили п'яних дітей, які матюкалися. ФОТО

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Теги: діти, алкоголь
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