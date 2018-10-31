У Луцьку зловили п'яних дітей, які матюкалися. ФОТО

Луцькі патрульні виявили дітей, які нетверезими гуляли містом.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.25 березня вдень, на проспекті Соборності, в Луцьку, патрульні помітили трьох підлітків, які йшли вулицею і голосно кричали та лаялись. До того ж, хлопці мали ознаки сильного сп’яніння.Інспектори встановили їхні особи, сконтактували з рідними, повідомили про інцидент працівників ювенальної превенції."Юнакам 13, 14 та 16 років, один з них – сирота, якого доглядає бабуся.Усіх доставили у відділок поліції для встановлення детальних обставин по суті. На батьків і опікунку складено відповідні протоколи", - йдеться у повідомленні.