У Луцьку зловили п'яних дітей, які матюкалися. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Луцькі патрульні виявили дітей, які нетверезими гуляли містом.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
25 березня вдень, на проспекті Соборності, в Луцьку, патрульні помітили трьох підлітків, які йшли вулицею і голосно кричали та лаялись. До того ж, хлопці мали ознаки сильного сп’яніння.
Інспектори встановили їхні особи, сконтактували з рідними, повідомили про інцидент працівників ювенальної превенції.
"Юнакам 13, 14 та 16 років, один з них – сирота, якого доглядає бабуся.
Усіх доставили у відділок поліції для встановлення детальних обставин по суті. На батьків і опікунку складено відповідні протоколи", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
25 березня вдень, на проспекті Соборності, в Луцьку, патрульні помітили трьох підлітків, які йшли вулицею і голосно кричали та лаялись. До того ж, хлопці мали ознаки сильного сп’яніння.
Інспектори встановили їхні особи, сконтактували з рідними, повідомили про інцидент працівників ювенальної превенції.
"Юнакам 13, 14 та 16 років, один з них – сирота, якого доглядає бабуся.
Усіх доставили у відділок поліції для встановлення детальних обставин по суті. На батьків і опікунку складено відповідні протоколи", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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