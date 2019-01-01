Школярка повісилася після суперечки із матір'ю хлопця
Сьогодні, 13:21
25 березня в одному з сіл Баранівського району на Житомирщині вкоротила собі віку 16-річна дівчина.
Школярка повісилася у хліві біля власного будинку, повідомили у відділі комунікації поліції області, - повідомляє gazeta.ua.
Про загиблу відомо, що вона навчалась у 10 класі сільської школи. Мешкала разом із батьком і двома братами. Мати померла. Раніше сім'я у поле зору правоохоронців не потрапляла.
"Поліцейські встановили коло спілкування загиблої і з'ясували, що певний час вона перебувала у Новоград-Волинському районі, де проживає її 21-річний знайомий. Додому повернулася у неділю ввечері і пожалілася батькові на суперечки з матір'ю хлопця", - розповіли в поліції.
Старший брат і батько знайшли у хаті передсмертну записку, залишену дівчиною, а потім виявили і її тіло.
Поліція розпочала кримінальне провадження, у рамках якого встановлює всі обставини та причини.
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Школярка повісилася у хліві біля власного будинку, повідомили у відділі комунікації поліції області, - повідомляє gazeta.ua.
Про загиблу відомо, що вона навчалась у 10 класі сільської школи. Мешкала разом із батьком і двома братами. Мати померла. Раніше сім'я у поле зору правоохоронців не потрапляла.
"Поліцейські встановили коло спілкування загиблої і з'ясували, що певний час вона перебувала у Новоград-Волинському районі, де проживає її 21-річний знайомий. Додому повернулася у неділю ввечері і пожалілася батькові на суперечки з матір'ю хлопця", - розповіли в поліції.
Старший брат і батько знайшли у хаті передсмертну записку, залишену дівчиною, а потім виявили і її тіло.
Поліція розпочала кримінальне провадження, у рамках якого встановлює всі обставини та причини.
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