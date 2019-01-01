Школярка повісилася після суперечки із матір'ю хлопця





Школярка повісилася у хліві біля власного будинку, повідомили у відділі комунікації поліції області, - повідомляє



Про загиблу відомо, що вона навчалась у 10 класі сільської школи. Мешкала разом із батьком і двома братами. Мати померла. Раніше сім'я у поле зору правоохоронців не потрапляла.



"Поліцейські встановили коло спілкування загиблої і з'ясували, що певний час вона перебувала у Новоград-Волинському районі, де проживає її 21-річний знайомий. Додому повернулася у неділю ввечері і пожалілася батькові на суперечки з матір'ю хлопця", - розповіли в поліції.



Старший брат і батько знайшли у хаті передсмертну записку, залишену дівчиною, а потім виявили і її тіло.



Поліція розпочала кримінальне провадження, у рамках якого встановлює всі обставини та причини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 березня в одному з сіл Баранівського району на Житомирщині вкоротила собі віку 16-річна дівчина.Школярка повісилася у хліві біля власного будинку, повідомили у відділі комунікації поліції області, - повідомляє gazeta.ua Про загиблу відомо, що вона навчалась у 10 класі сільської школи. Мешкала разом із батьком і двома братами. Мати померла. Раніше сім'я у поле зору правоохоронців не потрапляла."Поліцейські встановили коло спілкування загиблої і з'ясували, що певний час вона перебувала у Новоград-Волинському районі, де проживає її 21-річний знайомий. Додому повернулася у неділю ввечері і пожалілася батькові на суперечки з матір'ю хлопця", - розповіли в поліції.Старший брат і батько знайшли у хаті передсмертну записку, залишену дівчиною, а потім виявили і її тіло.Поліція розпочала кримінальне провадження, у рамках якого встановлює всі обставини та причини.

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