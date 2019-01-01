«У мене вкрали Infiniti»: п'яний волинянин набрехав копам

За неправдивий виклик поліції покарають волинянина.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.25 березня вночі на лінію «102» надійшло повідомлення про викрадення автомобіля у Ковельському районі. Поліція ввела в дію план перехоплення та почала пошук викраденого транспортного засобу.Повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем «Infiniti» надійшло близько опівночі, від чоловіка, котрий назвався жителем Києва.З його слів, транспортний засіб знаходився у селищі Голоби Ковельського району.Також чоловік повідомив, що точно не пам’ятає державний номерний знак автомобіля, а документи знаходяться в салоні викраденого транспорту."У результаті проведених заходів з’ясувалося, що повідомлення про викрадення автотранспорту не відповідає дійсності, й факту крадіжки не було.Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 34-річний житель Ковеля. Заявник перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу.