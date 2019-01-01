«У мене вкрали Infiniti»: п'яний волинянин набрехав копам
Сьогодні, 13:33
За неправдивий виклик поліції покарають волинянина.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
25 березня вночі на лінію «102» надійшло повідомлення про викрадення автомобіля у Ковельському районі. Поліція ввела в дію план перехоплення та почала пошук викраденого транспортного засобу.
Повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем «Infiniti» надійшло близько опівночі, від чоловіка, котрий назвався жителем Києва.
З його слів, транспортний засіб знаходився у селищі Голоби Ковельського району.
Також чоловік повідомив, що точно не пам’ятає державний номерний знак автомобіля, а документи знаходяться в салоні викраденого транспорту.
"У результаті проведених заходів з’ясувалося, що повідомлення про викрадення автотранспорту не відповідає дійсності, й факту крадіжки не було.
Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 34-річний житель Ковеля. Заявник перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.
На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
25 березня вночі на лінію «102» надійшло повідомлення про викрадення автомобіля у Ковельському районі. Поліція ввела в дію план перехоплення та почала пошук викраденого транспортного засобу.
Повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем «Infiniti» надійшло близько опівночі, від чоловіка, котрий назвався жителем Києва.
З його слів, транспортний засіб знаходився у селищі Голоби Ковельського району.
Також чоловік повідомив, що точно не пам’ятає державний номерний знак автомобіля, а документи знаходяться в салоні викраденого транспорту.
"У результаті проведених заходів з’ясувалося, що повідомлення про викрадення автотранспорту не відповідає дійсності, й факту крадіжки не було.
Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 34-річний житель Ковеля. Заявник перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.
На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу.
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