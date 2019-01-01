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«У мене вкрали Infiniti»: п'яний волинянин набрехав копам

«У мене вкрали Infiniti»: п'яний волинянин набрехав копам
За неправдивий виклик поліції покарають волинянина.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

25 березня вночі на лінію «102» надійшло повідомлення про викрадення автомобіля у Ковельському районі. Поліція ввела в дію план перехоплення та почала пошук викраденого транспортного засобу.

Повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем «Infiniti» надійшло близько опівночі, від чоловіка, котрий назвався жителем Києва.

З його слів, транспортний засіб знаходився у селищі Голоби Ковельського району.

Також чоловік повідомив, що точно не пам’ятає державний номерний знак автомобіля, а документи знаходяться в салоні викраденого транспорту.

"У результаті проведених заходів з’ясувалося, що повідомлення про викрадення автотранспорту не відповідає дійсності, й факту крадіжки не було.

Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 34-річний житель Ковеля. Заявник перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу.

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Теги: поліція, неправдивий виклик, Волинь
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