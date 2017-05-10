Коли в Україну прийде весняне тепло
Сьогодні, 13:42
Потепління в Україну прийде вже у четвер – 28 березня. В кінці тижня очікують сонячну погоду.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, 27 березня буде знову сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання вночі до +3-3, а вдень до +3+6 градусів.
Лише на Сході та на південному Сході України буде тепліше, +5 +11 градусів, і дощ.
"З четверга погода почне "вирівнюватися і вже кінець тижня засяє в Україні сонцем, синім небом і тепла погода нарешті підфарбує у нормальні кольори наші посинілі від холоду носи та щоки", -
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, 27 березня буде знову сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання вночі до +3-3, а вдень до +3+6 градусів.
Лише на Сході та на південному Сході України буде тепліше, +5 +11 градусів, і дощ.
"З четверга погода почне "вирівнюватися і вже кінець тижня засяє в Україні сонцем, синім небом і тепла погода нарешті підфарбує у нормальні кольори наші посинілі від холоду носи та щоки", -
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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