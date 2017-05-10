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Коли в Україну прийде весняне тепло

Коли в Україну прийде весняне тепло
Потепління в Україну прийде вже у четвер – 28 березня. В кінці тижня очікують сонячну погоду.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, 27 березня буде знову сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання вночі до +3-3, а вдень до +3+6 градусів.

Лише на Сході та на південному Сході України буде тепліше, +5 +11 градусів, і дощ.

"З четверга погода почне "вирівнюватися і вже кінець тижня засяє в Україні сонцем, синім небом і тепла погода нарешті підфарбує у нормальні кольори наші посинілі від холоду носи та щоки", -

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Теги: синоптик, потеління, весна
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