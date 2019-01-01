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Скандальна співачка MARUV після перемоги на премії YUNA поїхала в Росію

Скандальна співачка MARUV після перемоги на премії YUNA поїхала в Росію
Українська виконавиця MARUV (Анна Корсун) лише кілька днів тому отримала премію YUNA-2019 в номінації "Відкриття року", але одразу ж після церемонії відправилась у Росію.

Там вона дала інтерв’ю московським журналістам на одній з радіостанцій, - інформує 24 канал.

Про це стало відомо після публікацій декількох світлин у її Instagram.

Екс-переможниця Національного відбору Євробачення-2019 в Україні приїхала на інтерв’ю в Москву на радіостанцію Radio ENERGY.

Окрім фотографій з її скромним виглядом у порівнянні зі сценічними образами, вона показала своїх вірних фанатів, які зробили тематичні позування, як у танці до її пісні Siren Song.

На Instagram-сторінці Radio ENERGY повідомили, що вона стала першим гостем "Золотого тижня", де в інтерв’ю розповіла "про свою неучасть на Євробаченні, поділилася подробицями особистого життя і вперше показала, як виглядає її чоловік". Щодо Євробачення, то MARUV розповіла, що її переповнювали різні емоції після непідписання угоди з Національною суспільною телерадіокомпанією (НСТУ) щодо Євробачення в Ізраїлі, але вона винесла з цього скандалу урок і тепер в неї з’явилось багато часу для своєї творчості.

Окрім цього слухачі мали змогу послухати декілька її популярних хітів – For you, Focus on me і Siren Song.

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Теги: Марув, Євробачення
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