Скандальна співачка MARUV після перемоги на премії YUNA поїхала в Росію
Сьогодні, 19:16
Українська виконавиця MARUV (Анна Корсун) лише кілька днів тому отримала премію YUNA-2019 в номінації "Відкриття року", але одразу ж після церемонії відправилась у Росію.
Там вона дала інтерв’ю московським журналістам на одній з радіостанцій, - інформує 24 канал.
Про це стало відомо після публікацій декількох світлин у її Instagram.
Екс-переможниця Національного відбору Євробачення-2019 в Україні приїхала на інтерв’ю в Москву на радіостанцію Radio ENERGY.
Окрім фотографій з її скромним виглядом у порівнянні зі сценічними образами, вона показала своїх вірних фанатів, які зробили тематичні позування, як у танці до її пісні Siren Song.
На Instagram-сторінці Radio ENERGY повідомили, що вона стала першим гостем "Золотого тижня", де в інтерв’ю розповіла "про свою неучасть на Євробаченні, поділилася подробицями особистого життя і вперше показала, як виглядає її чоловік". Щодо Євробачення, то MARUV розповіла, що її переповнювали різні емоції після непідписання угоди з Національною суспільною телерадіокомпанією (НСТУ) щодо Євробачення в Ізраїлі, але вона винесла з цього скандалу урок і тепер в неї з’явилось багато часу для своєї творчості.
Окрім цього слухачі мали змогу послухати декілька її популярних хітів – For you, Focus on me і Siren Song.
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Там вона дала інтерв’ю московським журналістам на одній з радіостанцій, - інформує 24 канал.
Про це стало відомо після публікацій декількох світлин у її Instagram.
Екс-переможниця Національного відбору Євробачення-2019 в Україні приїхала на інтерв’ю в Москву на радіостанцію Radio ENERGY.
Окрім фотографій з її скромним виглядом у порівнянні зі сценічними образами, вона показала своїх вірних фанатів, які зробили тематичні позування, як у танці до її пісні Siren Song.
На Instagram-сторінці Radio ENERGY повідомили, що вона стала першим гостем "Золотого тижня", де в інтерв’ю розповіла "про свою неучасть на Євробаченні, поділилася подробицями особистого життя і вперше показала, як виглядає її чоловік". Щодо Євробачення, то MARUV розповіла, що її переповнювали різні емоції після непідписання угоди з Національною суспільною телерадіокомпанією (НСТУ) щодо Євробачення в Ізраїлі, але вона винесла з цього скандалу урок і тепер в неї з’явилось багато часу для своєї творчості.
Окрім цього слухачі мали змогу послухати декілька її популярних хітів – For you, Focus on me і Siren Song.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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