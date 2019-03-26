У масштабній аварії під Києвом зіткнулися дев’ять автівок. ФОТО





Спочатку на трасі у напрямку столиці одна машина в’їхала в іншу через недотримання дистанції, - пишуть



Коли водії оформлялися за європротоколом, автомобілі почали врізатися один в одного. В результаті пошкоджено дев’ять машин.



На щастя, обійшлося без постраждалих.



Учасники ДТП зайняли два крайніх лівих ряди, але заторів не було.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Бориспільському шосе під Києвом сьогодні близько 8:50 сталася масштабна ДТП – зіткнулися одночасно дев’ять автомобілів.Спочатку на трасі у напрямку столиці одна машина в’їхала в іншу через недотримання дистанції, - пишуть Факти Коли водії оформлялися за європротоколом, автомобілі почали врізатися один в одного. В результаті пошкоджено дев’ять машин.На щастя, обійшлося без постраждалих.Учасники ДТП зайняли два крайніх лівих ряди, але заторів не було.

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