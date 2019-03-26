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У масштабній аварії під Києвом зіткнулися дев’ять автівок. ФОТО

У масштабній аварії під Києвом зіткнулися дев’ять автівок. ФОТО
На Бориспільському шосе під Києвом сьогодні близько 8:50 сталася масштабна ДТП – зіткнулися одночасно дев’ять автомобілів.

Спочатку на трасі у напрямку столиці одна машина в’їхала в іншу через недотримання дистанції, - пишуть Факти.

Коли водії оформлялися за європротоколом, автомобілі почали врізатися один в одного. В результаті пошкоджено дев’ять машин.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Учасники ДТП зайняли два крайніх лівих ряди, але заторів не було.
У масштабній аварії під Києвом зіткнулися дев’ять автівок. ФОТО
У масштабній аварії під Києвом зіткнулися дев’ять автівок. ФОТО
У масштабній аварії під Києвом зіткнулися дев’ять автівок. ФОТО

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Теги: аварія, Київ
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