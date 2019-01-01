Лучани-активісти порахували виручку з маршрутки №4, яку перевізник вважає збитковою





Як розповіла представниця ініціативної групи Оксана Семенюк, 20 березня небайдужі громадяни поїздили в автобусі з державним номерним знаком АС 6657 ВІ. Лучани нарахували 642 пасажири протягом часового проміжку 6:45 - 19:45. Вони вважають за виручку автобуса за цей період має становити 1 530 гривень, за умови що пальне закупляли по ціні 28 гривень за літр, - пише



Важливо, що в останній рейс автобус не вийшов, — кажуть активісти. Та додають: вісім автобусів за день мають отримати виручку приблизно обсягом 12 240 гривень.



Нагадаємо, цей маршрут №4, який нещодавно відновили, надали для обслуговування на тимчасовій основі підприємцю Сергію Дьоміну. В кінці березня буде тендер, на участь в якому документи подав лише він. Але перевізник поїздив три тижні, і сказав, що для нього це нерентабельно. Тож лучани вирішили взяти ініціативу в свої руки.



Зауважимо, що за декілька днів після «аудиту» з боку ініціативної групи на маршрут виїхали «ревізори» від перевізника.



Натомість начальником управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради став Володимир Степанов повідомив, що тендер, за результатами якого оберуть перевізника для маршруту, запланували на 26 березня. Якщо він не відбудеться, то відразу ж оголосять наступний, аби якмога оперативніше найти перевізника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку група активістів, яка опікується відновлення руху маршруток №4, порахували скільки пасажирів за один день перевозить автобус та розрахували виручку.Як розповіла представниця ініціативної групи, 20 березня небайдужі громадяни поїздили в автобусі з державним номерним знаком АС 6657 ВІ. Лучани нарахували 642 пасажири протягом часового проміжку 6:45 - 19:45. Вони вважають за виручку автобуса за цей період має становити 1 530 гривень, за умови що пальне закупляли по ціні 28 гривень за літр, - пише Район.Луцьк Важливо, що в останній рейс автобус не вийшов, — кажуть активісти. Та додають: вісім автобусів за день мають отримати виручку приблизно обсягом 12 240 гривень.Нагадаємо, цей маршрут №4, який нещодавно відновили, надали для обслуговування на тимчасовій основі підприємцю. В кінці березня буде тендер, на участь в якому документи подав лише він. Але перевізник поїздив три тижні, і сказав, що для нього це нерентабельно. Тож лучани вирішили взяти ініціативу в свої руки.Зауважимо, що за декілька днів після «аудиту» з боку ініціативної групи на маршрут виїхали «ревізори» від перевізника.Натомість начальником управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради став Володимир Степанов повідомив, що тендер, за результатами якого оберуть перевізника для маршруту, запланували на 26 березня. Якщо він не відбудеться, то відразу ж оголосять наступний, аби якмога оперативніше найти перевізника.

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