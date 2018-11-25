Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан





Відкриття ресторану відбудеться влітку, розповів його власник Олександр Мельник у інтерв’ю



Ресторан розрахований на 250-300 людей.



«Там вже є рекреаційна зона із альтанками, ставками та волейбольним майданчиком. Вже незабаром почуєте анонс, дізнаєтесь назву. Відкриття буде влітку», – пояснив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка під Луцьком триває будівництво нового ресторану.Відкриття ресторану відбудеться влітку, розповів його власник Олександр Мельник у інтерв’ю Першому Ресторан розрахований на 250-300 людей.«Там вже є рекреаційна зона із альтанками, ставками та волейбольним майданчиком. Вже незабаром почуєте анонс, дізнаєтесь назву. Відкриття буде влітку», – пояснив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію