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Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан

Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан
У селі Струмівка під Луцьком триває будівництво нового ресторану.

Відкриття ресторану відбудеться влітку, розповів його власник Олександр Мельник у інтерв’ю Першому.

Ресторан розрахований на 250-300 людей.

«Там вже є рекреаційна зона із альтанками, ставками та волейбольним майданчиком. Вже незабаром почуєте анонс, дізнаєтесь назву. Відкриття буде влітку», – пояснив він.

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Теги: ресторан, Луцьк
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