У Луцьку проходить всеукраїнський волейбольний турнір. ФОТО





Участь у змаганнях беруть жіночі команди із різних куточків України та Республіки Білорусь, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Сьогодні у спортивному залі Луцького педагогічного коледжу відбулося урочисте відкриття змагань. На захід завітали секретар міської ради Григорій Пустовіт, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту міської ради Олексій Веремійчик, представники обласної влади та педагогічний колектив заходу.



Урочистості розпочали із Державного Гімну України та хвилиною мовчання за загиблими учасниками АТО. Серед них – випускники Луцького педагогічного коледжу Артем Карабан та Володимир Прокопчук.











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