У Луцьку проходить всеукраїнський волейбольний турнір. ФОТО
Сьогодні, 15:33
У Луцьку з 25 по 29 березня пройде 28-й всеукраїнський волейбольний турнір.
Участь у змаганнях беруть жіночі команди із різних куточків України та Республіки Білорусь, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Сьогодні у спортивному залі Луцького педагогічного коледжу відбулося урочисте відкриття змагань. На захід завітали секретар міської ради Григорій Пустовіт, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту міської ради Олексій Веремійчик, представники обласної влади та педагогічний колектив заходу.
Урочистості розпочали із Державного Гімну України та хвилиною мовчання за загиблими учасниками АТО. Серед них – випускники Луцького педагогічного коледжу Артем Карабан та Володимир Прокопчук.
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Участь у змаганнях беруть жіночі команди із різних куточків України та Республіки Білорусь, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Сьогодні у спортивному залі Луцького педагогічного коледжу відбулося урочисте відкриття змагань. На захід завітали секретар міської ради Григорій Пустовіт, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту міської ради Олексій Веремійчик, представники обласної влади та педагогічний колектив заходу.
Урочистості розпочали із Державного Гімну України та хвилиною мовчання за загиблими учасниками АТО. Серед них – випускники Луцького педагогічного коледжу Артем Карабан та Володимир Прокопчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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