вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку проходить всеукраїнський волейбольний турнір. ФОТО

У Луцьку проходить всеукраїнський волейбольний турнір. ФОТО
У Луцьку з 25 по 29 березня пройде 28-й всеукраїнський волейбольний турнір.

Участь у змаганнях беруть жіночі команди із різних куточків України та Республіки Білорусь, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Сьогодні у спортивному залі Луцького педагогічного коледжу відбулося урочисте відкриття змагань. На захід завітали секретар міської ради Григорій Пустовіт, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту міської ради Олексій Веремійчик, представники обласної влади та педагогічний колектив заходу.

Урочистості розпочали із Державного Гімну України та хвилиною мовчання за загиблими учасниками АТО. Серед них – випускники Луцького педагогічного коледжу Артем Карабан та Володимир Прокопчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волейбол, турнір, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автівку
Сьогодні, 16:18
У Луцьку шукають свідків аварії
Сьогодні, 15:49
У Луцьку проходить всеукраїнський волейбольний турнір. ФОТО
Сьогодні, 15:33
Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною
Сьогодні, 15:26
Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан
Сьогодні, 15:08
Схожі новини
У Луцьку відбулися спортивні змагання на підтримку дітей із Spina bifida У Луцьку відбулися спортивні змагання на підтримку дітей із Spina bifida
03 березень, 18:08
«Ми даруємо емоції»: у Луцьку відбувся перший благодійний «Respect CUP» з футзалу. ФОТО «Ми даруємо емоції»: у Луцьку відбувся перший благодійний «Respect CUP» з футзалу. ФОТО
18 лютий, 12:53
У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО
12 січень, 09:34
На чемпіонаті з волейболу перемогли волинські рятувальники. ВІДЕО На чемпіонаті з волейболу перемогли волинські рятувальники. ВІДЕО
08 листопад, 2018, 20:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автівку
Сьогодні, 16:18
 0
У Луцьку шукають свідків аварії
Сьогодні, 15:49
 0
У Луцьку проходить всеукраїнський волейбольний турнір. ФОТО
Сьогодні, 15:33
 0
Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною
Сьогодні, 15:26
 0
Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан
Сьогодні, 15:08
 0
Медіа
відео
1/8