У Луцьку шукають свідків аварії





Про це написав у групі-facebook "Теревені про Луцьк" користувач Oleksandr Stepaniuk.



За його словами, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі BMW і Mazda-626, темно зеленого кольору на іноземній реєстрації номер WM3887 (номер не точний зі слів очевидців). Користувач зауважив, що марка автівки може бути іншою.



Водій Mazda втік з місця пригоди. У результаті аварії власник BMW зазнав значних збитків.



Відео зіткненння можна переглянути

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку шукають свідків аварії, яка трапилась 25 березня о 7:30 ранку на Дубнівському перехресті.Про це написав у групі-facebook "Теревені про Луцьк" користувачЗа його словами, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі BMW і Mazda-626, темно зеленого кольору на іноземній реєстрації номер WM3887 (номер не точний зі слів очевидців). Користувач зауважив, що марка автівки може бути іншою.Водій Mazda втік з місця пригоди. У результаті аварії власник BMW зазнав значних збитків.Відео зіткненння можна переглянути ТУТ

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