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У Луцьку шукають свідків аварії

У Луцьку шукають свідків аварії
У Луцьку шукають свідків аварії, яка трапилась 25 березня о 7:30 ранку на Дубнівському перехресті.

Про це написав у групі-facebook "Теревені про Луцьк" користувач Oleksandr Stepaniuk.

За його словами, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі BMW і Mazda-626, темно зеленого кольору на іноземній реєстрації номер WM3887 (номер не точний зі слів очевидців). Користувач зауважив, що марка автівки може бути іншою.

Водій Mazda втік з місця пригоди. У результаті аварії власник BMW зазнав значних збитків.

Відео зіткненння можна переглянути ТУТ.

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Теги: розшук, свідки, аварія, Луцьк
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