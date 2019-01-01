У Луцьку шукають свідків аварії
Сьогодні, 15:49
У Луцьку шукають свідків аварії, яка трапилась 25 березня о 7:30 ранку на Дубнівському перехресті.
Про це написав у групі-facebook "Теревені про Луцьк" користувач Oleksandr Stepaniuk.
За його словами, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі BMW і Mazda-626, темно зеленого кольору на іноземній реєстрації номер WM3887 (номер не точний зі слів очевидців). Користувач зауважив, що марка автівки може бути іншою.
Водій Mazda втік з місця пригоди. У результаті аварії власник BMW зазнав значних збитків.
Відео зіткненння можна переглянути ТУТ.
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Про це написав у групі-facebook "Теревені про Луцьк" користувач Oleksandr Stepaniuk.
За його словами, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі BMW і Mazda-626, темно зеленого кольору на іноземній реєстрації номер WM3887 (номер не точний зі слів очевидців). Користувач зауважив, що марка автівки може бути іншою.
Водій Mazda втік з місця пригоди. У результаті аварії власник BMW зазнав значних збитків.
Відео зіткненння можна переглянути ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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