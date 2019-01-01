Сервіс Cashinsky почав допомагати позичальникам поліпшити кредитну історію*





Перед видачею кредиту банки ретельно вивчають кредитну історію клієнта, щоб переконатися в його можливості виплачувати щомісячні обов'язкові платежі. Навіть зрив терміну виплати на 1-2 дня по попереднім оформленим позикам призведе до відмови від видачі грошей.



Єдиний перевірений і ефективний спосіб поліпшити фінансове досьє – МФО. Мікрофінансова організація «Кешінский» видає кредити на карту всього за 15 хвилин. Від розрахунку швидкої позики до отримання грошових коштів – процедура повністю проходить онлайн. Це позбавляє позичальника від необхідності витрачати час на поїздки в офіси компаній або відділення банків.



Перед тим



• Сума. На сервісі можна взяти від 800 до 5 000 гривень на карту. Для постійних клієнтів сума позики автоматично збільшується до 10 000 грн.

• Терміни. Компанія спеціалізується на короткострокових позиках. Мінімальний термін становить 5 днів, максимальний – 30.

• Ставка. При виборі мікрофінансової організації для більшості позичальників ключову роль відіграє процентна ставка. У компанії «Кешінский» вона становить 1,49% в день. Перший кредит можна оформити під 0,01%.



МФО більш лояльні до клієнтів, ніж банківські організації. Взяти кредит онлайн може будь-який повнолітній громадянин України, у якого є паспорт та ідентифікаційний код. Поручителі та застава, довідки, що підтверджують наявність стабільного доходу та офіційного місця роботи, не потрібні.



Погана репутація має великий негативний вплив на позичальника. За рішенням суду йому можуть заборонити виїжджати за кордон, конфіскувати рухоме та нерухоме майно. Людину занесуть в чорний список БКІ (Бюро кредитних історій), що призведе до неможливості отримати кредит в банках та мікрофінансових організаціях.



Максимально швидко вирішити питання із зіпсованою кредитною історією допоможуть мікропозики. Позичальнику потрібно оформляти та своєчасно повертати кредити. Почати краще з невеликої суми, щоб гарантовано не зірвати встановлений термін повернення позики.



У Cashinsky простий алгоритм отримання позики на карту:



1. Розрахунок суми та термінів позики на кредитному калькуляторі.

2. Проходження реєстрації, яка складається з двох форм – адреса електронної пошти та пароль.

3. Заповнення анкети.

4. Подача заявки онлайн через особистий кабінет.

5. Верифікація банківської карти, на яку клієнт бажає отримати кошти.Отримання грошей в разі схвалення заявки.



Для початку поліпшення кредитної історії за допомогою сервісу Cashinsky позичальникові потрібно виділити всього 15 хвилин. Компанія видає







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість позичальників з поганою кредитною історією стрімко зростає, адже не завжди виходить виплатити кредит точно в установлені терміни. Сервіс Cashinsky почав допомагати позичальникам створити фінансове досьє, яке викликатиме довіру як у мікрофінансових організацій, так і у великих банків.Перед видачею кредиту банки ретельно вивчають кредитну історію клієнта, щоб переконатися в його можливості виплачувати щомісячні обов'язкові платежі. Навіть зрив терміну виплати на 1-2 дня по попереднім оформленим позикам призведе до відмови від видачі грошей.Єдиний перевірений і ефективний спосіб поліпшити фінансове досьє – МФО. Мікрофінансова організація «Кешінский» видає кредити на карту всього за 15 хвилин. Від розрахунку швидкої позики до отримання грошових коштів – процедура повністю проходить онлайн. Це позбавляє позичальника від необхідності витрачати час на поїздки в офіси компаній або відділення банків.Перед тим як оформити кредит , позичальникові потрібно вивчити умови Cashinsky:• Сума. На сервісі можна взяти від 800 до 5 000 гривень на карту. Для постійних клієнтів сума позики автоматично збільшується до 10 000 грн.• Терміни. Компанія спеціалізується на короткострокових позиках. Мінімальний термін становить 5 днів, максимальний – 30.• Ставка. При виборі мікрофінансової організації для більшості позичальників ключову роль відіграє процентна ставка. У компанії «Кешінский» вона становить 1,49% в день. Перший кредит можна оформити під 0,01%.МФО більш лояльні до клієнтів, ніж банківські організації. Взяти кредит онлайн може будь-який повнолітній громадянин України, у якого є паспорт та ідентифікаційний код. Поручителі та застава, довідки, що підтверджують наявність стабільного доходу та офіційного місця роботи, не потрібні.Погана репутація має великий негативний вплив на позичальника. За рішенням суду йому можуть заборонити виїжджати за кордон, конфіскувати рухоме та нерухоме майно. Людину занесуть в чорний список БКІ (Бюро кредитних історій), що призведе до неможливості отримати кредит в банках та мікрофінансових організаціях.Максимально швидко вирішити питання із зіпсованою кредитною історією допоможуть мікропозики. Позичальнику потрібно оформляти та своєчасно повертати кредити. Почати краще з невеликої суми, щоб гарантовано не зірвати встановлений термін повернення позики.У Cashinsky простий алгоритм отримання позики на карту:1. Розрахунок суми та термінів позики на кредитному калькуляторі.2. Проходження реєстрації, яка складається з двох форм – адреса електронної пошти та пароль.3. Заповнення анкети.4. Подача заявки онлайн через особистий кабінет.5. Верифікація банківської карти, на яку клієнт бажає отримати кошти.Отримання грошей в разі схвалення заявки.Для початку поліпшення кредитної історії за допомогою сервісу Cashinsky позичальникові потрібно виділити всього 15 хвилин. Компанія видає кредити онлайн цілодобово , тому не доведеться чекати відкриття відділення / офісу, закінчення обідньої або технічної перерви. Детальніше про умови оформлення позики на карту та програму лояльності на офіційному сайті мікрофінансової організації.

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