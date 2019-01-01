Без житла і готівки: як живе луцький суддя

Олександр Гринь не має авто, нерухомості та готівки, живе у квартирі батька, у той час, як дружина має власну квартиру та витратила майже 2,5 мільйона гривень на покупку автівок.



Олександр Гринь користується з дружиною Оксаною Гринь та сином Давидом Гринем у Луцьку квартирою площею 83 м. кв., яка належить його батьку Миколі Гриню. Дружині також належить від 2005 року 30 % батьківської квартири у Луцьку площею 63,5 м. кв, - пише видання



У 2017 році дружина придбала квартиру у Луцьку площею 44 м. кв., вартістю 639,450 тисячі гривень.



У 2014 році дружина придбала авто «Toyota camry», вартістю – 404,5 тисячі гривень.



У 2018 році Оксана Гринь придбала дві автівки – «Ssang Yong Korando» 2014 року вартістю 427,656 тисячі гривень та новеньку «VOLKSWAGEN TOUAREG» 2018 року вартістю 1,9028 мільйона гривень.



На посаді судді Олександр Гринь заробив 275,268 тисячі гривень. Дружина отримала 1,0279 мільйона гривень зарплати у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ АГРОПРОДУКТ» та 420 тисячі гривень від відчуження рухомого майна для Сергія Ковтуна. 900 тисяч гривень Оксана Гринь взяла у позику на покупку авто у Лілії Гринь.



У Оксани Гринь 21,715 тисячі гривень, 15,855 тисячі гривень та 66,24 тисячі гривень – зобов’язання за договорами страхування в АТ СК «АХА страхування».



Для порівняння, у 2017 році Олександр Гринь заробив 237,502 тисячі гривень. Дружина у ТзОВ «Катеринопільський агропродукт» отримала 918,753 тисяч гривень. Також дружина зберігала готівкою 14 тисяч доларів.

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