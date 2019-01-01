На Волині 17-річний хлопець зґвалтував та вбив свою тітку: деталі трагедії
Сьогодні, 16:45
Судитимуть 17-річного мешканця села Кортеліси Ратнівського району, який зґвалтував та вбив свою тітку.
Судимий уже за крадіжки нетверезий неповнолітній удень 3 лютого 2019 року на території дитячого садочка в рідному селі вдарив головою у перенісся перехожого та відібрав у нього 20 гривень, - інформує прес-служба прокуратури області.
По тому, скориставшись безпорадним станом своєї 48-річної тітки (вміст алкоголю в крові жінки, як встановили експерти, становив 3,9 проміле), юнак її зґвалтував та вбив, завдавши численних ударів по голові каменем і автомобільним насосом.
Неповнолітнього обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, п.10 ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 152 КК України, і невдовзі він постане перед судом.
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Судимий уже за крадіжки нетверезий неповнолітній удень 3 лютого 2019 року на території дитячого садочка в рідному селі вдарив головою у перенісся перехожого та відібрав у нього 20 гривень, - інформує прес-служба прокуратури області.
По тому, скориставшись безпорадним станом своєї 48-річної тітки (вміст алкоголю в крові жінки, як встановили експерти, становив 3,9 проміле), юнак її зґвалтував та вбив, завдавши численних ударів по голові каменем і автомобільним насосом.
Неповнолітнього обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, п.10 ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 152 КК України, і невдовзі він постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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