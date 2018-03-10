У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*





Шалені емоції, розваги, подарунки, танці та конкурси вирували у віртуальній зоні впродовж усього свята.



На прохання маленьких гостей вечірки, такі події стануть традиційними у FigliMigli. Тому, слідкуйте за анонсами та чекайте наступну мегакруту вечірку уже в квітні.



"Це будуть найдрайвовіші години у житті Вашої дитини з FigliMigli!" - зазначають організатори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 березня у розважальному центрі «FigliMigli» відбулась мегакрута вечірка на території віртуальної зони «Світ майбутнього».Шалені емоції, розваги, подарунки, танці та конкурси вирували у віртуальній зоні впродовж усього свята.На прохання маленьких гостей вечірки, такі події стануть традиційними у FigliMigli. Тому, слідкуйте за анонсами та чекайте наступну мегакруту вечірку уже в квітні."Це будуть найдрайвовіші години у житті Вашої дитини з FigliMigli!" - зазначають організатори.

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