У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
Сьогодні, 16:54
22 березня у розважальному центрі «FigliMigli» відбулась мегакрута вечірка на території віртуальної зони «Світ майбутнього».
Шалені емоції, розваги, подарунки, танці та конкурси вирували у віртуальній зоні впродовж усього свята.
На прохання маленьких гостей вечірки, такі події стануть традиційними у FigliMigli. Тому, слідкуйте за анонсами та чекайте наступну мегакруту вечірку уже в квітні.
"Це будуть найдрайвовіші години у житті Вашої дитини з FigliMigli!" - зазначають організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Шалені емоції, розваги, подарунки, танці та конкурси вирували у віртуальній зоні впродовж усього свята.
На прохання маленьких гостей вечірки, такі події стануть традиційними у FigliMigli. Тому, слідкуйте за анонсами та чекайте наступну мегакруту вечірку уже в квітні.
"Це будуть найдрайвовіші години у житті Вашої дитини з FigliMigli!" - зазначають організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині планують боротись з паліями трави
Сьогодні, 17:18
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
Сьогодні, 16:54
На Харківщині Volkswagen збив трьох людей, які штовхали автівку
Сьогодні, 16:18