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У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*

У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
22 березня у розважальному центрі «FigliMigli» відбулась мегакрута вечірка на території віртуальної зони «Світ майбутнього».

Шалені емоції, розваги, подарунки, танці та конкурси вирували у віртуальній зоні впродовж усього свята.

На прохання маленьких гостей вечірки, такі події стануть традиційними у FigliMigli. Тому, слідкуйте за анонсами та чекайте наступну мегакруту вечірку уже в квітні.

"Це будуть найдрайвовіші години у житті Вашої дитини з FigliMigli!" - зазначають організатори.
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*
У «FigliMigli» відбулась мегакрута дискотека-вечірка. ФОТО*

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Теги: FigliMigli, дискотека, вечірка
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