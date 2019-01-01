Як на Волині планують боротись з паліями трави

На Волині з початку року було 138 пожеж, з них три – на торфовищах. Загальна площа загорання становить 157 гектарів землі.Про це повідомили сьогодні, 26 березня 2019 року, під час наради у заступника голови облдержадміністраціїщодо запобігання виникнення пожеж в екосистемах, внаслідок підпалів сухої рослинності, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.За словами начальника управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, найбільше пожеж зафіксовано в Луцькому, Іваничівському, Любомльському, Ківерцівському, Старовижівському, Рожищенському районах. Зокрема, встановлено 29 осіб, які винні у підпалах. Поруч із тим, в результаті проведення щоденних рейдів до відповідальності притягнуто 57 осіб.Натомість начальник управління ДСНС у Волинській областінаголошує, що випадків загорання сухої рослинності значно більше. А вогонь вже підступає до дачних будинків та господарських будівель людей."Кожне загорання сухої трави – це зумисний підпал, який роблять самі ж люди. Зазвичай, вони не задумуються про наслідки таких дій. Пожежно-небезпечний період триватиме ще близько двох тижнів, тож волинянам слід бути обережними", – зауважив Володимир Васильович.Ситуація з підпалами сухої трави в області дійсно напружена. В першу чергу, мова йшла про зміни до законодавства та збільшення розмірів штрафів. З відповідними листами до Кабінету Міністрів України вже звернувся голова облдержадміністраціїОкрім того, необхідно напрацювати дієвий механізм відповідальності власників або користувачів земельних ділянок, де виникають пожежі. Планують також залучити органи місцевого самоврядування. Так, пропонують на землях запасу організовувати мінералізовані смуги. Відповідні заходи проводять лісівники, аби попередити поширення вогню під час пожеж у лісі.